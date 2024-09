Les highlights de Brandon Miller (Hornets) en 2023-24

Pépite des Hornets, Brandon Miller est attendu comme un futur patron en Caroline du Nord. Retour en vidéo sur la première saison NBA de celui qui a fini 3ème au vote du Rookie de l’année 2024 !

Dans l’ombre de Victor Wembanyama et Chet Holmgren, un autre jeunot a fait du bruit en 2024. Pas aidé par les résultats catastrophiques des Hornets, Brandon Miller a eu moins de projecteurs que ses camarades de promo mais le premier rendu est extrêmement encourageant pour la suite.

Souvent comparé à Paul George, qui est d’ailleurs son joueur préféré et désormais son mentor, Brandon Miller a déjà montré de belles choses en Caroline du Nord. Les qualités athlétiques sont là, il peut se créer son propre shoot et il est d’ailleurs très solide à longue distance avec 37% à 3-points. Défensivement, on attend du mieux, même si les flashs ont permis d’imaginer ce qu’il pourrait devenir à l’avenir : un two-way player de qualité en NBA.

Avec le retour de blessure de LaMelo Ball, Brandon Miller devrait pouvoir profiter d’un gestionnaire élite pour récupérer de nombreux shoots ouverts. Avec 17 points par match durant sa saison rookie, Miller avait donné le ton sur son potentiel. On est bien curieux de voir ses progrès estivaux et s’il est capable de franchir un nouveau cap dès la rentrée prochaine.