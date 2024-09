Focus sur les Charlotte Hornets aujourd’hui, avec comme toujours un joueur qui va retenir notre attention plus que les autres. En Caroline du Nord, c’est LaMelo Ball qui tiendra ce rôle, lui qui veut retrouver le sourire après deux saisons gâchées par les blessures.

36 matchs en 2022-23, seulement 22 en 2023-24… Les deux dernières saisons NBA de LaMelo Ball peuvent facilement être comparées à une longue traversée du désert. Plombé par des blessures à répétition aux chevilles, le meneur n’arrive plus à enchainer les rencontres. Un véritable coup d’arrêt pour un joueur qui avait pourtant fêté sa première étoile de All-Star en 2022, dès sa deuxième saison NBA.

Le talent est là, à n’en pas douter, sans même s’attarder sur les quelques 24 points, 8 passes et 5 rebonds de sa dernière saison. Le problème, c’est qu’il faut que le corps suive et Ball, comme son frère, semble avoir du mal à quitter l’infirmerie. Quand il est en forme par contre, son équipe des Hornets affiche un visage bien différent. Excellent dribbleur, bon shooteur et passeur showtime, LaMelo a tous les ingrédients du joueur League Pass par excellence. Notre Français Tidjane Salaün devrait d’ailleurs se régaler avec ses caviars cette saison. Stepback à 3-points, cassage de cheville, passe aveugle ou finition près du cercle avec le contact, LaMelo Ball va encore faire péter les vocalises des commentateurs des Hornets en 2025. En espérant pour le Rookie de l’année 2021 que son corps le laissera enfin tranquille.