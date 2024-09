Parmi les différents sujets abordés au Media Day des Celtics ce mardi, il y a eu – sans surprise – celui de Team USA. Cet été, Jaylen Brown a été snobé par l’équipe nationale américaine, tandis que son coéquipier Derrick White a été sélectionné pour remplacer Kawhi Leonard. Mais que les fans de Boston se rassurent, tout va bien entre eux.

On se rappelle encore de la frustration de Jaylen Brown quand il a appris qu’il n’était pas dans les plans de Grant Hill (manager de Team USA) au moment où Kawhi Leonard s’est retiré de l’équipe avant les JO. JB avait notamment pointé du doigt l’équipementier Nike à base de tweets cryptiques, tout ça pendant que son coéquipier Derrick White faisait ses valises pour rejoindre Team USA ASAP.

Cette dynamique chelou pouvait poser quelques questions sur la relation entre les deux joueurs. Des questions qui sont apparues sans surprise au Media Day des Celtics ce mardi.

“Il n’y a pas de sujet tabou. Cela n’a jamais été un problème.” – Derrick White

Derrick White dispels the notion of any tension with Jaylen Brown as only he can:

“There are no elephants in there.” https://t.co/f3FEKhitt0 pic.twitter.com/uxS1yj0SLq

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) September 24, 2024

Derrick White assure que tout va bien dans sa relation avec Jaylen Brown, qui avait indiqué la même chose au cours du mois de juillet. D’après Ramona Shelburne d’ESPN, Brown avait directement écrit à Derrick pour lui assurer qu’il n’y avait rien de personnel dans ses tweets, et qu’il visait directement Nike ainsi que Grant Hill.

Au final, Jaylen Brown est content pour Derrick White et la médaille d’or qu’il a remportée avec les Avengers à Paris, et les deux sont désormais de retour ensemble avec un objectif commun : réaliser le back-to-back sous les couleurs des Celtics.

Tout le reste, c’est du passé.

Source texte : Media Day Celtics

Mdrrr la 1e question pour Jaylen Brown lors du Media Day :

– Ça faisait quoi d'être snobé de Team USA cet été ?

On perd pas de temps à Boston 😂😂pic.twitter.com/XZN4wBxhZD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 24, 2024