Après le forfait de Kawhi Leonard, Team USA s’est tourné vers Derrick White alors que Jaylen Brown était également disponible. Un choix que ce dernier a eu du mal à accepter, déclarant que Nike – sponsor d’USA Basketball – était directement impliqué dans cette décision. Mais le dernier MVP des Finales l’assure : il n’y a aucun souci avec son coéquipier des Celtics.

Jaylen Brown était à la Summer League de Las Vegas hier, en compagnie de Kysre Gondrezick et Angel Reese. Forcément, il a été interrogé sur la polémique Nike/Team USA ces derniers jours, et il n’a pas changé de position.

“Je suis sûr que oui” a répondu Brown sur une potentielle implication de Nike dans son absence de Team USA. “D’autres choses vont encore être révélées mais là maintenant je ne veux pas parler de ça.”

Pour rappel, Jaylen Brown a récemment laissé entendre que Nike lui a barré la route de Team USA, lui qui avait fortement critiqué la marque à la virgule par le passé.

Qu’en pense Derrick White de tout ça ?

Coéquipier de Brown aux Celtics, Derrick est juste heureux de pouvoir vivre son rêve olympique avec Team USA. Il a préféré rester en dehors de la polémique et kiffer le moment. Néanmoins, cette histoire aurait pu créer des petites frictions entre les deux joueurs de Boston. Mais Jaylen Brown a fait le nécessaire pour éviter toute mauvaise interprétation de son coéquipier.

“J’ai appelé Derrick tout de suite. Juste pour être sûr que tout est clair entre nous, que je l’adore et tout ça. Il le savait déjà. […] Tout va bien entre nous.” – Jaylen Brown

Si JB n’a pas été surpris par le choix final de Team USA, il assure qu’il est heureux pour Derrick White et l’ensemble des joueurs de Boston qui font partie de l’équipe (Jrue Holiday, Jayson Tatum).

Heureux, mais sa frustration n’en est pas moins légitime sachant qu’on parle du MVP des dernières Finales NBA…

