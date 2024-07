Coupé par les Hornets il y a quelques semaines, Seth Curry a finalement trouvé un accord pour une prolongation. Comme l’indiquaient les bruits de couloirs, le sniper reste à Charlotte pour au moins une saison supplémentaire.

Force est de constater que la saison 2023-24 a été délicate pour Seth Curry. En perte de vitesse depuis quelques saisons, le frangin de Stephen n’est pas parvenu à avoir un impact sur le parquet. Le shoot, sa qualité principale, lui a même fait défaut.

En 36 rencontres avec les Dallas Mavericks, Seth plafonne à 4 petits points de moyenne pour 36% de réussite derrière l’arc. Mais son échange aux Hornets, contre PJ Washington, n’arrange pas les choses. Si son volume statistique augmente presque partout, l’adresse extérieure chute à 32%, de loin la pire de sa carrière. Ses huit petits matchs chez les Frelons n’ont pas été convaincants, mais la franchise a annoncé ce lundi la prolongation du numéro 30 en Caroline du nord.

Staying home 💜

🔗 https://t.co/9GvIv33uKG pic.twitter.com/Wx7LDJlnBV

— Charlotte Hornets (@hornets) July 16, 2024

A 34 ans au début de la saison prochaine, Seth Curry est en quête d’un second souffle. Avec 43,1% de réussite à 3-points en carrière, l’arrière est pourtant le huitième sniper le plus efficace de l’histoire de la NBA. Mais Seth n’a jamais eu aussi peu de temps de jeu depuis le début de sa carrière il y a dix ans, et sa baisse d’efficacité ne laisse que pessimisme à propos de son utilité sur un parquet. Pour la première fois depuis ses débuts, il a enregistré une saison sous la barre des 40% à 3 points, et de loin (à 35%).

Sans son shoot, cette gâchette de Seth semble sacrément sans saveur. Et pour réussir à piquer avec les Frelons, il faudra nécessairement le retrouver.