Libre de tout contrat, Cameron Payne a trouvé un accord pour rejoindre les Knicks. Le meneur de jeu de 29 ans a signé un deal de 3,1 millions de dollars sur un an et rejoint sa quatrième franchise en douze mois.

Qu’est-ce qui mesure 1m90, voyage beaucoup et tire complètement de travers ?

Si plusieurs profils entrent dans cette description, aucun joueur NBA n’égale Cameron Payne quand il s’agit d’imiter un hiéroglyphe au moment de dégainer à 3-points. Mais à 37% de réussite en carrière derrière l’arc, le respect est de mise. Ce sont donc les New York Knicks qui s’attachent les services de Cameron Payne, sur les bases d’un contrat de 3,1 millions de dollars sur un an.

Payne, qui avait commencé la saison 2023-24 avec les Milwaukee Bucks, avait été vu sur un parquet pour la dernière fois… contre les Knicks au premier tour des Playoffs. Le meneur de jeu avait contribué à hauteur de 5,6 points de moyenne dans la série pour Philadelphie, avec une belle adresse extérieure. C’est désormais en tant que doublure de Jalen Brunson que le natif de Memphis va opérer.

Free agent guard Cam Payne has agreed to a one-year, $3.1 million deal with the New York Knicks, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/r7wuw1HuMM

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2024

Petit prix pour un grand voyageur, qui connaît sa quatrième franchise depuis… le 17 juillet 2023, date de son transfert des Suns aux Spurs. En 364 jours, presque un tour complet de calendrier, il a été coupé par San Antonio, signé par les Bucks, échangé de nouveau contre Pat Beverley puis libéré de tout contrat à Philadelphie en tant qu’agent libre avant de rejoindre New York. Pas de continuité, mais un beau tour de l’Amérique.

Il reste que sur le parquet, Cameron Payne est un meneur remplaçant qui fait le boulot. Adroit au tir, pas avare en énergie, il a plus de 400 matchs de saison régulière et 58 rencontres de Playoffs dans les jambes, dont un parcours jusqu’en Finales NBA en 2021. La saison dernière, entre les Bucks et les Sixers, il a affiché 39% d’adresse sur plus de 3 tentatives de loin en moyenne. Plutôt pas mal pour le prix.

Si les New York Knicks ne franchissent pas un échelon dans la classement fictif des contenders après cette signature, Cameron Payne fera du bien en sortie de banc. Dommage quand même, il ne vient pas de Villanova.