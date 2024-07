Quelques matchs de Summer League avaient lieu hier soir à Las Vegas. On a pu y voir quelques rookies intéressants, quelques français, et deux trois mecs qui n’ont décidément rien à faire dans le Nevada en plein mois de juillet.

Les résultats de la nuit :

Heat – Thunder : 102-73

– Thunder : 102-73 Rockets – Pistons : 73-87

: 73-87 Grizzlies – Mavericks : 108-88

– Mavericks : 108-88 Sixers – Blazers : 95-97

: 95-97 Kings – Jazz : 82-70

– Jazz : 82-70 Lakers – Celtics : 74-88

Les perfs notables :

Malgré la grosse défaite du Thunder, le rookie belge Ajay Mitchell a encore montré de très belles choses avec 21 points et 5 passes. En face, le grand Kel’el Ware a fait le job (11 points et 12 rebonds), mais ce sont surtout Jaime Jaquez Jr. et Josh Christopher qui ont fait valoir leur expérience NBA avec 23 pions chacun. Daniss Jenkins et Bobi Klintman ont assuré pour Detroit en l’absence de Ron Holland, et si tu ne comprends pas cette phrase rassures-toi : tu es juste quelqu’un de normal. AJ Griffin et Reed Sheppard ont fait le taf pour Houston, Cam Whitmore était foncedé (1/15 au tir), GG Jackson et Scotty Pippen Jr. ont porté les Grizzlies vers la victoire contre le très prospère Olivier-Maxence Prosper, Donovan Clingan (8/11/5/3) et Bryce McGowens se sont imposés avec Portland contre les Sixers car Jared McCain n’avait pas la frite (3/16), tout comme le Jazzman Taylor Hendricks d’ailleurs (0/6 et une défaite contre les Kings). Pour Sacramento ce sont Colby Jones et Drew Timme qui ont été les leaders, à la bonne heure, et dans le dernier match, classique parmi les classiques, les Celtics ont pris le meilleur sur les Lakers grâce au roi des Summer League, le Philippe Corti de Las Vegas : Neemias Queta. Pour LA ? 1/5 pour Bronny James et 7/21 pour Dalton Knecht, soirée difficile pour les draftés.

Les Français :

Armel Traoré (Lakers) : 4 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 5 rebonds, 1 passe, 1 contre et 1 steal en 18 minutes

Mohamed Diarra (Lakers) : DNP

Killian Tillie (Celtics) : 8 points à 3/8 au tir dont 2/5 du parking, 2 rebonds, 2 passes et 2 contres en 12 minutes

Ousmane Dieng (Thunder) : DNP

Neal Sacko (Heat) : 2 points à 1/1 au tir et 0/3 aux lancers, 3 rebonds et 1 steal en 11 minutes

Melvin Ajinca (Mavericks) : 5 points à 1/5 au tir dont 0/4 du parking et 3/3 aux lancers, 2 rebonds en 25 minutes

Rayan Rupert (Blazers) : 9 points à 4/9 au tir dont 1/4 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 32 minutes

Une action qui résume l’esprit Summer League :

Celtics 1st-Rounder Baylor Scheierman lands in the stands after the hustle play 👀💪#NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/6P7Q2b0F6I

— NBA (@NBA) July 16, 2024

Le programme de ce soir :