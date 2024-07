Klay Thompson sera bien titulaire sur le poste 3 aux Mavericks

Recrue de l’été à Dallas, Klay Thompson voudra profiter de son nouveau départ aux Mavericks pour relancer une carrière qui bat de l’aile. Et pour cela, il a eu des garanties de la part de la franchise texane.

Quand on a appris la signature de Klay Thompson aux Mavericks il y a environ deux semaines, on pouvait se poser des questions sur son véritable rôle dans sa nouvelle équipe. Désormais, on est fixés.

“Il sera leur poste 3 titulaire, c’est garanti. Et il aura des minutes garanties.” – Shams Charania

Titulaire sur le poste 3, avec d’importantes minutes à son actif, voilà donc ce qui attend le Splash Bro dans le Texas. C’est sans doute ce qui a aidé à convaincre Klay de signer à Dallas, lui qui avait commencé plusieurs matchs en sortie de banc chez les Warriors en deuxième partie de saison 2023-24. Ce rôle important aux côtés du duo Luka Doncic – Kyrie Irving, avec la possibilité de gagner un titre NBA, ont poussé Thompson à refuser d’autres offres plus alléchantes financièrement. Pour rappel, Thompson a signé pour trois ans et 50 millions de dollars à Dallas, c’est moins que ce que proposaient les Lakers (80 millions sur quatre ans).

Klay sur le poste 3 à Dallas, on demande à voir.

Si offensivement Thompson devrait se régaler avec Luka et Kyrie, et envoyer de la banderille d’un peu partout, on peut avoir des doutes sur la capacité du sniper à tenir la distance en défense sur le poste 3, et l’impact que ça peut avoir sur la solidité défensive globale de Dallas. Les Mavs ont changé de dimension l’an passé quand leur défense est devenue élite, grâce notamment à la présence de Derrick Jones Jr. à l’aile. Certes, Naji Marshall et Quentin Grimes sont également arrivés cet été, mais pas sûr que l’équilibre soit le même…

