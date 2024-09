Opéré peu après les Finales NBA, Kristaps Porzingis ratera les premières semaines de la saison 2024-25. Sa date de retour reste un mystère mais le pivot letton espère retrouver rapidement ses coéquipiers.

Lors du Media Day des Celtics ce mardi, l’un des principaux sujets entourait l’état de santé de Kristaps Porzingis et son retour sur les parquets.

Pour rappel, KP avait raté une grande partie des Playoffs suite à une blessure au mollet, avant de revenir pour subir une nouvelle blessure en Finales contre Dallas. Le nom de cette dernière – “torn medial retinaculum, allowing dislocation of the posterior tibialis tendon” – démontre de sa complexité et Porzingis n’a pas eu d’autre choix que de passer sur le billard fin juin pour se soigner.

Trois mois plus tard, les nouvelles sont plutôt bonnes si l’on en croit la vibe du Media Day.

Brad Stevens sur la rééducation de Kristaps Porzingis, opéré durant l'intersaison :

"Il se remet bien, il est très optimiste. […] Nous sommes très contents des progrès qu'il a réalisés. Et même un peu surpris." https://t.co/l4hH5tosBl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 24, 2024

Kristaps Porzingis a apporté quelques détails sur son processus de rééducation.

Pas de date de retour annoncée, mais il viserait le mois de décembre selon les fameuses sources proches du dossier.pic.twitter.com/kEALsMNcSV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 24, 2024

Ni le président Brad Stevens, ni Kristaps Porzingis n’a annoncé de date de retour, mais les deux partagent le même message : la rééducation se passe très bien, et même plus rapidement que prévu.

Comme le précise l’insider Tim Bontemps d’ESPN, KP aurait déjà repris la course, tout en réalisant quelques entraînements avec contact léger. Le corps de Porzingis a bien supporté et le pivot devrait donc pouvoir monter en puissance dans les semaines à venir. Alors que ça parlait de six mois d’absence et que le mois de décembre reste ciblé pour son futur retour, Kristaps espère revenir un peu avant pour aider les Celtics à défendre leur titre. À condition évidemment de ne prendre aucun risque.

Kristaps Porzingis, who is here without any sort of limp or brace on his ankle, said he’s already running and did some light contact over the weekend, and felt really good afterward, which he took as a very encouraging sign of his progress. https://t.co/THIlBp9KKh

— Tim Bontemps (@TimBontemps) September 24, 2024

Au vu de la qualité de leur effectif, les Celtics devraient bien s’en sortir sans Porzingis en début de saison. Al Horford est éternel, Luke Kornet est Luke Kornet, et Boston peut aussi compter sur Neemias Queta et Xavier Tillman dans sa rotation intérieure.

Néanmoins, la version létale des C’s reste celle avec Kristaps Porzingis sur le terrain, lui qui apporte une combinaison unique de protection de cercle et de menace extérieure.

___________

Sources texte : Media Day Celtics, ESPN