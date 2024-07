Jaylen Brown injustement snobé par Team USA ?

Suite au forfait de Kawhi Leonard, Team USA n’a pas tardé à annoncer son remplaçant. L’équipe américaine a sélectionné un troisième joueur des Celtics après Jrue Holiday et Jayson Tatum, mais ce n’est pas Jaylen Brown.

C’est en effet Derrick White qui a pris le dernier spot. Peu après l’annonce, voici ce qu’a tweeté Brown.

Jaylen Brown tweeted this soon after Derrick White was selected to replace Kawhi Leonard on Team USA 🤔 pic.twitter.com/mEEXztdvOC

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) July 10, 2024

Cela ressemble quand même beaucoup à une réaction au choix de Team USA. Et elle peut se comprendre. Si JB est sans doute heureux pour son copain Derrick White, il peut se sentir snobé après avoir été élu MVP des Finales NBA, MVP des Finales de Conférence Est, et évidemment champion NBA avec les Celtics.

Fun fact : Team USA possède trois joueurs de Boston dans son roster mais pas le MVP des Celtics. Jaylen Brown ne semble même pas avoir été considéré par USA Basketball, alors qu’il aurait pu remplacer poste pour poste Kawhi Leonard avec un profil relativement similaire, notamment en défense.

Celtics on Team USA:

Derrick White

Jayson Tatum

Jrue Holiday

And not the Finals MVP. pic.twitter.com/5Z1W3Fw9hB

— StatMuse (@statmuse) July 10, 2024

En octobre 2023, Jaylen Brown avait exprimé son désir de poster les couleurs de Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il parlait même “d’honneur ultime”. Avec l’armada mise en place par USA Basketball pour reconquérir le monde après l’échec du Mondial l’été dernier, Brown a finalement été laissé de côté, et ses belles performances en Playoffs n’ont pas suffi pour intégrer le groupe final, même après le retrait de Kawhi Leonard.

Jaylen Brown aurait sans doute voulu boucler sa belle saison par une médaille d’or olympique, et par la même occasion effacer le mauvais souvenir de la Coupe du Monde 2019 (septième place). Il devra donc trouver une autre occupation pour cet été, lui qui a récemment été aperçu en pèlerinage à La Mecque avec un certain Tacko Fall.

NBA champion Jaylen Brown performing Umrah pic.twitter.com/WaFuyERZV0

— stub (@4PF_stub) July 8, 2024