Faisant partie des favoris pour les JO de Paris 2024 et médaillé de bronze au dernier Mondial, le Canada vient de dévoiler la liste des 12 joueurs qui défendront le pays du sirop d’érable dans trois semaines en France.

Le Canada va affronter Team USA ce soir pour un match de préparation très attendu, et on connaît désormais l’effectif final composé par le coach Jordi Fernandez.

La liste des 12 joueurs du Canada

Shai Gilgeous-Alexander

Jamal Murray

R.J. Barrett

Dillon Brooks

Kelly Olynyk

Lu Dort

Dwight Powell

Nickeil Alexander-Walker

Andrew Nembhard

Trey Lyles

Khem Birch

Melvin Ejim

12 joueurs dont 10 qui évoluent en NBA et pas des moindres.

Shai Gilgeous-Alexander reste sur une saison calibre MVP et un Mondial 2023 exceptionnel. Jamal Murray, lieutenant de Nikola Jokic à Denver, a remporté le titre NBA en 2023 en enchaînant les perfs exceptionnelles en Playoffs. Lu Dort et Dillon Brooks sont de véritables pitbulls en défense, idem avec Nickeil Alexander-Walker. On connaît aussi le talent de R.J. Barrett, Andrew Nembhard s’est révélé lors des derniers Playoffs avec les Pacers, tandis que Kelly Olynyk et Trey Lyles sont de bons role players. Vous ajoutez à ça du Dwight Powell, du Khem Birch et du Melvin Ejim, et vous obtenez l’un des rosters les plus profonds et talentueux du monde.

Parmi les joueurs qui ont été coupés : Mfiondu Kabengele, Phil Scrubb et Thomas Scrubb. Andrew Wiggins, lui, a été privé d’une participation aux JO à cause d’une blessure (selon les Warriors).

__________

Source texte : TSN