L’hommage émouvant de Karl-Anthony Towns aux Wolves

Le transfert de Karl-Anthony Towns chez les Knicks ayant été officialisé ce soir par les équipes concernées, le désormais ex-pivot des Wolves a pu publier un message et une vidéo d’adieu à sa franchise et à ses fans. Un condensé d’émotions intenses qui permet de comprendre à quel point cela comptait pour le joueur.

“À la famille des Wolves :

Il y a neuf ans, je suis arrivé à Minnesota en tant que jeune homme qui avait un rêve. Je ne savais pas que cet endroit allait devenir ma maison, et ses habitants devenir ma famille. Votre amour, vos encouragements, votre loyauté sans faille ont alimenté mon aventure et m’ont inspiré à être le meilleur joueur possible.

Merci à mes coéquipiers, à mes coachs, à ma famille et à l’entièreté des gens chez les Wolves pour les opportunités et expériences innombrables. Aux fans incroyables, votre soutien a tout signifié pour moi. Cela m’a donné de la force sur et en dehors du terrain. Je ne l’oublierai jamais. Vous aurez toujours une place spéciale dans mon coeur.

Merci pour tout.

KAT”

To the Timberwolves Family:

Nine years ago, I arrived in Minnesota as a young man with a dream. Little did I know that this place would become my home, and its people would become my family. Your love, support, and unwavering loyalty have fueled my journey and inspired me to be… pic.twitter.com/PP1pGzvGcx

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) October 2, 2024