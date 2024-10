Luka Doncic blessé au mollet et absent minimum une semaine

Luka Doncic est apparu avec le sourire au Media Day il y a deux jours, mais physiquement il n’était pas au top. On vient en effet d’apprendre que le joueur star des Dallas Mavericks s’est blessé le week-end dernier, et qu’il va devoir rester sur la touche jusqu’à la semaine prochaine.

D’après Shams Charania de The Athletic, Luka souffre d’une contusion au mollet gauche et sera réévalué dans une semaine. C’est ce qu’a révélé l’IRM passée hier. Doncic aurait pris un coup durant un entraînement à Dallas, avant même le début du training camp qui se déroule actuellement à Las Vegas.

Well… doucement les garçons là…

On a déjà pas mal de blessés alors que la saison a pas encore démarré. Repos pour Luka Doncic, la longue saison est à venir. https://t.co/6AQOAnW3sG

Bon, si ce n’est qu’un coup, ça devrait aller pour Luka, même si les Mavericks ne prendront évidemment aucun risque avec leur franchise player. Tim MacMahon (ESPN) assure d’ailleurs que Doncic sera bien opérationnel pour le premier match de la saison régulière le 23 octobre prochain.

Néanmoins, on n’aime pas trop quand la préparation d’avant-saison d’un joueur – qui plus est du calibre de Doncic – est perturbée par un bobo. On se souvient aussi que Luka avait dû gérer pas mal de pépins physiques lors des derniers Playoffs, et qu’il s’était déjà blessé au mollet il y a deux ans ainsi que lors de la prépa l’année dernière.

Luka Doncic va rater au moins le début de la présaison la semaine prochaine, les Mavs devant affronter Memphis le 7 octobre (d’ores et déjà forfait pour ce match), puis Utah (10 octobre), les Clippers (14 octobre) et les Bucks (17 octobre).

Mavericks coach Jason Kidd said Luka Dončić underwent an MRI yesterday and will miss Monday's preseason opener against Memphis. https://t.co/s63zayM7b1

