Son nom pèse de plus en plus et il est considéré comme le grand favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2025. Vous l’avez compris, on parle de Cooper Flagg, le jeune phénomène qui est sur le point de faire ses débuts avec la célèbre université de Duke. Mais malgré son immense potentiel, Flagg ne fait pas (encore) totalement l’unanimité auprès des scouts NBA.

“Ce n’est pas comme Victor Wembanyama en 2023, où tout le monde était d’accord sur le premier choix.”

Le spécialiste Draft d’ESPN Jonathan Givony a pu discuter avec plusieurs scouts et dirigeants NBA concernant les principaux prospects de la cuvée 2025, et visiblement Cooper Flagg n’est pas intouchable dans sa quête du first pick.

Favori pour être appelé en premier par Adam Silver en juin 2025, Flagg a constamment impressionné lors de sa carrière de lycéen, et plus récemment avec l’équipe réserve de Team USA lors de la préparation des Avengers pour les JO. Plusieurs stars – comme Kevin Durant – n’ont pas hésité à chanter ses louanges. Malgré tout, Cooper a encore un peu de chemin à parcourir pour convaincre tout le monde qu’il est bien LE joueur à sélectionner à la prochaine Draft.

“Je garde un esprit ouvert concernant le prospect qui sera le premier choix (de la Draft 2025)” a déclaré un dirigeant NBA à ESPN, avant d’ajouter : “J’ai besoin de voir si Cooper Flagg est vraiment une option offensive numéro 1 qui peut porter une équipe durant sa carrière, ou s’il est plutôt un role player de luxe qui est mieux adapté en tant que deuxième ou troisième meilleur joueur.”

Comme l’indique ce même dirigeant, beaucoup de choses peuvent se passer durant les mois à venir, et la cote d’un prospect peut sensiblement bouger selon ses performances sur le parquet. Cooper Flagg sera très attendu à Duke et devra prouver qu’il est bien le phénomène attendu. Mais si vous voulez notre avis, ce gars-là a tout ce qu’il faut pour mettre tout le monde d’accord. Et vite.

À lire : Cooper Flagg, la nouvelle pépite du basket US

Ce n’est pas un hasard si on voit déjà des hashtags #CaptureTheFlagg ou #PoopForCoop, et que plusieurs équipes NBA prévoient de tanker au cours de la saison 2024-25. Cooper Flagg semble faire partie de cette catégorie de joueurs capables de relancer une franchise se situant dans les bas-fonds de la Ligue.

Maintenant, il faut dire aussi qu’il a un peu de concurrence dans sa classe de draft. La Draft 2025 est considérée comme forte avec beaucoup de jeunes talents à disposition : Ace Bailey, Dylan Harper, VJ Edgecombe, sans oublier notre Nolan Traoré national qui brille déjà sur la scène européenne. Tous ces gars-là vont forcément intéresser les scouts NBA en plus de Cooper Flagg.

Cooper Flagg n’est peut-être pas Victor Wembanyama, mais son talent et son potentiel font saliver beaucoup de monde. À lui désormais d’être à la hauteur, et ça commence dès le 4 novembre prochain avec son premier match officiel sous les couleurs de Duke. Ce sera face à Maine, l’université de son État natal.

