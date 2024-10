Ne pas faire de vanne facile… Ne pas faire de vanne facile… Bon. Jordan Poole sera le meneur titulaire des Wizards cette saison. Une autoroute tracée vers Cooper Flagg ou Nolan Traoré ? Peut-être, mais l’idée est de lui donner de la confiance sur un poste qui ne lui a pas si mal réussi que ça en deuxième partie de saison passée.

Oui, c’est rigolo. Jordan Poole titulaire, ça prête un peu à sourire. Mais ne vous y méprenez pas. Brian Keefe, cité par Evan Sidery, a annoncé vouloir envoyer JP dans le cinq à la mène. Un poste qu’il a statistiquement affectionné la saison passée, proposant plusieurs cartons offensifs en deuxième partie de régulière.

Wizards head coach Brian Keefe said Jordan Poole will be their full-time starting point guard.

Poole averaged 4.4 assists to 2.4 turnovers per game last season. pic.twitter.com/FmUWZymj5w

— Evan Sidery (@esidery) October 3, 2024

Et après tout, qu’est-ce que les Sorciers ont à perdre ? Cette saison 2024-25 devrait être celle du développement d’Alexandre Sarr, de Bilal Coulibaly, de Kyshawn George… Leur permettre d’avoir du temps de jeu tout en profitant d’un joueur performant et plus à l’aise sur la mène ne sera qu’un avantage de plus dans le processus. Avoir un Poole relancé, en confiance et capable de se créer une valeur nouvelle sur le marché serait aussi un bon point pour Washington, surtout si la prochaine Draft venait à être fructueuse… et tricolore.

Source : Evan Sidery