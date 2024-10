Dorian Finney-Smith est toujours aux Brooklyn Nets. Voilà ça c’est la première information du papier. Et malgré tous les pronostics envoyant son équipe dans les bas-fonds de la Ligue, l’ailier apparait lui confiant. Grâce, notamment, à Ben Simmons, il imagine les pensionnaires du Barclays Center en haut de l’affiche.

S’il y a une chose en laquelle il est difficile de croire en amont de la reprise de la NBA, c’est au retour de Ben Simmons. S’il y a une chose en laquelle il est impossible de croire en amont de la reprise de la NBA, c’est à une bonne saison des Brooklyn Nets. Pourtant, Dorian Finney-Smith, ailier de l’autre équipe de New York, a foi en cet effectif et à son meneur de jeu australien.

Pour le New York Post, l’ancien des Dallas Mavericks s’est épanché sur la situation de sa franchise et est apparu extrêmement optimiste. La question est de savoir si ces réponses pleines de positivité sont contractuelles, le résultat d’un passage à Lourdes ou bien simplement un manque d’objectivité criant. “DFS” imagine même un retour triomphant de Ben Simmons, trois ans et 14 blessures au dos après sa dernière saison de haut niveau :

“Les gens ne savent pas à quel point Ben (Simmons) va être en forme. On l’a vu ces quatre dernières semaines et il a l’air très bien. Donc s’il revient sur le terrain, je pense que ça va beaucoup aider notre équipe et nous allons bouleverser la NBA.”

La dernière fois qu’on a vu un déni aussi important, c’était Avdija.

Dorian Finney-Smith pense que les critiques reçues par Brooklyn cet été peuvent les aider à se souder et à surprendre leurs détracteurs. On se propose donc d’aller scotcher nous même cet article dans le vestiaire. Si on peut aider, c’est avec grand plaisir.

En tant que vétéran de cette équipe, il refuse d’imaginer une saison marquée par les défaites qui s’enchaînent :

“Nous parlions avec Dennis (Schroder) et on voulait juste que tout le monde sache que nous n’allons pas nous résigner à tanker ou quoi que ce soit. Ils (les observateurs) disent que nous allons gagner 17 matchs. Je pense que l’équipe doit prendre ça comme un manque de respect et s’en servir comme motivation.”

La dernière fois qu’on a vu un déni aussi sonore, c’était Brogniart

Dans les 30 previews en 30 jours, Bastien a donné 16 victoires aux Nets, et Alex 15. Et on donne cette information parce que encore une fois, si on peut aider, c’est avec grand plaisir.

Et vous, vous y croyez à cette équipe des Brooklyn ? On connait la réponse, on fait juste ça pour le référencement.

Source texte : New York Post