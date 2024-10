Pour son premier match avec l’équipe italienne de Pistoia, Eric Paschall a fait forte impression. 0 point inscrit, -8 d’éval et un maillot arraché. C’est ce qu’on appelle une journée de travail bien remplie.

Dans la catégorie “que sont-ils devenus ?”, je demande Eric Paschall. Ça, c’est du joueur atypique à la carrière qui l’est tout autant. Pris en 41 à la Draft 2019, devenu joueur majeur des pauvres Warriors de 2019-20 pour finir par être tradé au Jazz où il n’a franchement pas été rayonnant, l’intérieur avait complètement disparu des radars, mais la vie de basketteur du meilleur ami de Donovan Mitchell ne s’est pas arrêté pour autant.

Après une pige dans une équipe de Porto Rico, parce que why not, l’intérieur a trouvé un nouveau point de chute : à Pistoia, une équipe qui évolue en 1ère division du championnat italien.

Hier, EP faisait donc ses grands débuts de l’autre côté des Alpes et n’a pas fait une mixtape. L’ancien intérieur des Warriors a envoyé la jolie ligne de stats de 0 point à 0/6 au tir, 4 rebonds, 3 ballons perdus. Le tout accompagné d’une exclusion pour 5 fautes après 19 minutes (de trop) et de son propre maillot arraché par frustration.

Eric Paschall went scoreless and tore his jersey in his debut with Pistoia in the Italian Serie A 😳

0 PTS

4 REB

0/6 FG

TO 3

❌ Fouled out in 19 minutes pic.twitter.com/gOgxdI8mgg

— BasketNews (@BasketNews_com) October 2, 2024

Franchement, est-ce qu’il y a une meilleure manière de faire ses grands débuts dans sa nouvelle équipe ? On n’est vraiment pas certain.

Malgré l’horrible performance de ce bon vieux Eric, Pistoia s’est imposé sur le Napoli 88-82. Un joueur qui a sorti une saison à quasiment 15 points de moyenne en NBA qui finit par arracher son maillot parce qu’il n’est pas capable de mettre un seul panier dans le championnat italien – sans faire offense aux transalpins – on peut dire que la chute est assez terrible.

Pour finir sur une dernière belle note – tout l’inverse du premier match d’Eric Paschall avec Pistoia – on vous propose un florilège des plus belles réactions d’internautes suite à cette performance.

Discovering new levels of washed is always an adventure

— Bosta Costaño 🇷🇴 🦅 🇷🇴 (@theuserusername) October 2, 2024

“Découvrir des nouveaux niveaux de nullité, c’est toujours une aventure”

Ready for WWF , the new Hulk Hogan !

— ChristosKou? (@xristooos) October 2, 2024

“Prêt pour la WWF, le nouveau Hulk Hogan”

close the schools dawg

— Groovy (@MileHighGroovy) October 3, 2024

“Fermez les écoles” (en référence au prime – si on peut appeler ça un prime – d’Eric Paschall en 2020 pendant le COVID)

Source texte : X / Basket News