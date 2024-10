La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction la Géorgie pour causer des Atlanta Hawks.

Les Hawks ont pris un nouveau virage cet été. Dejounte Murray a filé chez les Pelicans et la franchise a surtout eu la bonne fortune de récupérer Zaccharie Risacher avec le premier choix de la Draft 2024. Dans le ventre mou de l’Est depuis 3 ans, Atlanta a besoin d’un nouveau souffle. L’ancien prodige de la JL Bourg peut-il lui apporter ce vent de fraicheur pour aider les Hawks à revenir sur la première partie du classement ? Il faudra pour cela un Trae Young au sommet de sa forme et épargné par les blessures. Il n’est pas non plus impossible que l’effectif de Quin Snyder subisse quelques transformations avec Clint Capela et De’Andre Hunter souvent annoncés dans les rumeurs de transfert. Où finiront les Hawks à l’Est en 2025 ?