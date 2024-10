TrashTalk Fantasy League : la preview 2024-25 des Atlanta Hawks

La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction la Géorgie aujourd’hui pour parler des Atlanta Hawks !

#Les bons plans annoncés : Trae Young

Comme toujours à Atlanta, on va miser sur un dégarni pour sauver la patrie et le nid des faucons. Super scoreur et considéré comme l’un des meilleurs passeurs de la Ligue, Trae Young est un choix évident pour envoyer du gros score en TTFL. Il y a évidemment des soirs où c’est moins rentable, selon l’adresse à 3-points du bonhomme, mais il est le meilleur choix chez les Hawks, sans le moindre doute. À ses côtés, des joueurs pas premium mais qui peuvent sauver une soirée de temps en temps. On pense à Clint Capela, excellent rebondeur et qui est plutôt efficace, même si son temps de jeu est limité. Bogdan Bogdanovic peut aussi avoir ses soirées au scoring, et Jalen Johnson pourrait prendre une nouvelle dimension sur le plan statistique. On gardera évidemment un œil sur Zaccharie Risacher mais on va le laisser prendre ses marques tranquillement avant de le pick.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée