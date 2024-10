Salaires des Atlanta Hawks – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Atlanta Hawks !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Atlanta Hawks

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Le départ de Dejounte Murray a fait beaucoup de bien aux finances des Atlanta Hawks. Désormais, ils sont repassés en dessous du seuil de la Luxury Tax. Un statut financier qui se rapproche davantage de celui de l’équipe et de ses performances sur le terrain ces deux dernières saisons.

Si vous vous demandiez quel salaire touchait un numéro 1 de Draft, vous avez désormais la réponse : avec 12,5 millions de dollars annuels, Zaccharie Risacher est déjà pas loin d’être un des joueurs des Hawks qui touche le plus d’argent !

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Trae Young

De’Andre Hunter

Bogdan Bogdanovic

Onyeka Okongwu

Zaccharie Risacher

Les Atlanta Hawks ont jusqu’au 21 octobre pour prolonger Jalen Johnson et au vu de la très belle saison qu’il vient de réaliser, ce serait une grosse surprise qu’il ne fasse pas partie de cette liste au coup d’envoi de la saison régulière.

