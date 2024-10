Direction la Géorgie pour s’intéresser aux Hawks d’Atlanta. Ici, le joueur qui nous fera cliquer sur la franchise des Faucons ne sera nul autre que notre Français Zaccharie Risacher. Désolé Trae Young, il fallait avoir joué dans l’Ain.

Quel bonheur d’avoir droit à un deuxième Français consécutivement en haut d’une Draft NBA. Quelle bonne nouvelle d’apprendre qu’il ne jouera pas dans une équipe qui a prévu de tanker. Car oui, dans une équipe avec un petit génie offensif ainsi qu’un des meilleurs joueurs internationaux de toute la NBA (coucou Bogdan), c’est bel et bien le jeune Zaccharie Risacher qui va nous faire cliquer sur les Atlanta Hawks. Et on en a, des questions.

Zaccharie est-il bien remis de sa blessure de Summer League ? Parviendra-t-il à devenir le sixième homme attitré de ces Hawks pour sa saison rookie ? Intègrera-t-il le cinq majeur à un moment donné cette année ? Un numéro un de Draft français peut-il faire passer une équipe de ventre mou à une équipe qui n’a pas à passer par le Play-in à l’Est ? Quel impact sur la défense ? Sur le spacing ?

La France a un nouveau premier choix de la Draft NBA qui cette fois-ci semble au moins partager quelques caractéristiques avec le monde des humains. Que doit-on en attendre, dans un contexte où beaucoup de Français sélectionnés haut à la Draft – hors Wemby – ont été décevants ?

À un poste d’ailier où d’autres prospects français (comme Bilal Coulibaly et Tidjane Salaün) veulent s’imposer, ce que va donner Zaccharie Risacher une fois lancé dans le grand bain a le mérite de sacrément éveiller notre curiosité. Vivement le début de la régulière à la fin du mois d’octobre. Ici on n’en peut plus d’attendre.