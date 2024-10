Wendell Carter Jr. a prolongé à Orlando pour 59 millions de dollars sur trois ans. Une bien jolie somme pour un intérieur talentueux mais souvent blessé, à l’image de ce bobo survenu hier soir lors du match face aux Pelicans.

C’était l’une des grosses news de la soirée hier, Shams Charania rejoint ESPN pour remplacer Adrian Wojnarowski, parti il y a quelques semaines vers de nouvelles aventures.

L’insider n’a pas attendu pour se mettre au boulot et nous a fait part de sa première “Shams Bomb” – il va falloir s’y habituer – à savoir la prolongation de Wendell Carter Jr. à Orlando. WDC signe pour trois nouvelles années supplémentaires et 59 millions de dollars. Le voici lié à la franchise floridienne jusqu’au terme de la saison 2028-29.

Orlando Magic center Wendell Carter Jr. has agreed to a three-year, $59 million contract extension, per his agent Mike Miller of LIFT Sports Management. Carter secures his maximum extension and $82M in new deal through 2028-29 season. pic.twitter.com/7qicNLEYcg

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 8, 2024

Le Magic fait donc le choix de la continuité avec cette signature. L’intérieur de 25 ans s’est fait une place dans le frontcourt aux côtés de Franz Wagner et de Paolo Banchero.

Seul point noir au tableau de Wendell Carter Jr : les blessures. Depuis le début de sa carrière, il n’a jamais été épargné et ses passages à l’infirmerie ont été nombreux. Dos, cheville, hanche, main, une véritable partie de plaisir pour tous les Docteurs Maboul en herbe, beaucoup moins pour les fans du Magic.

Hier soir d’ailleurs, il est parti refaire un tour du côté du staff médical de Mickey suite à une blessure contractée lors du premier match de pré-saison face aux Pelicans. Pour l’instant, pas de nouvelle sur l’état de santé du joueur de 25 ans, mais il ne serait pas surprenant de ne pas le revoir avant le début de la saison régulière.

Quoiqu’il en soit, Wendell Carter Jr a secure the bag pour les cinq prochaines années. De quoi aborder l’avenir sereinement.

Source texte : Shams Charania