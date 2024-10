Cela faisait partie des grosses attractions de cette soirée de pré-saison en NBA : la première sortie de Tidjane Salaün avec les Hornets, face aux Knicks. Au terme d’un match dans lequel il s’est lui même créé les opportunités offensives, le rookie français termine à 11 points, 1 rebond à 4/8 au tir dont 3/5 à 3-points. De quoi le mettre en confiance pour la suite !

On a beaucoup attendu, à la rédaction TrashTalk, son arrivée sur le parquet. Oui, Karl-Anthony Towns c’est cool, Mikal Bridges c’est sympa. Cependant, le petit événement de ce Hornets – Knicks était bien les premières minutes de Tidjane Salaün en pré-saison NBA. Un match qu’il a personnellement commencé en fin de premier quart-temps, lorsque Charles Lee (coach de Charlotte) a débuté ses rotations.

🎯🎯🎯pic.twitter.com/WR06WyLcro https://t.co/PjGtV3QyIT

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) October 6, 2024

D’abord assez timide, surtout visible dans la transmission du ballon, il s’est ensuite décidé à prendre la gonfle. Un pari osé mais payant : sous les yeux du coach et de tribunes assez clairsemées, il a collé cinq points de suite. Un floater avec un poil de réussite, puis un gros 3-points en transition. Nos esprits sont à la fois impressionnés et fiers de voir le garçon y aller tout en confiance. En défense, il est discret, souvent laissé à l’opposé du jeu. Néanmoins, on note qu’il lit toujours aussi bien le jeu qu’au printemps dernier, avec plusieurs bons changements sur écrans dans des situations parfois complexes.

3/4 à 3-points pour Tidjane Salaün 🔥🔥🔥

L’adaptation ? Un non-problème !

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) October 6, 2024

En deuxième mi-temps, il a poursuivi son mini-festival en offrant à son équipes deux pralines du parking supplémentaires, suivies vocalement par une foule et des commentateurs agréablement surpris par leur rookie. Oui, c’est Tidjane Salaün qu’ils vont découvrir : un condensé de confiance qui sait s’attribuer les tirs quand il estime devoir les prendre. Peu importe l’adversaire, peu importe le contexte. On a donc, vous vous en doutez, très hâte de voir la suite : mercredi, à 1h du matin face à Miami.

Tidjane Salaün vs. Knicks (pré-saison) :

11 points

1 rebond

4/8 au tir dont 3/5 à 3-points

Confiance, envie, intensité : on repart avec les mêmes mots clés qu’à Cholet, mais cette fois en NBA. Hâte de voir la suite !

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) October 6, 2024