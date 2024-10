Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges ont fait leur début avec les Knicks (111-109 face aux Hornets)

Un match entre Knicks et Hornets, début octobre en présaison. Le genre d’affiche dont on ne se souvient normalement pas au-delà du mois de novembre suivant. Et pourtant, entre la première apparition sur les parquets du nouveau cinq majeur des Knicks mais aussi du français Tidjane Salaün, rookie des Hornets, qui a impressionné (11 points, 3/4 à 3-points). Une belle petite soirée malgré l’enjeu dérisoire.

Bien sûr, voir Karl-Anthony Towns avec un autre maillot que celui des Wolves a fait bizarre. Pourtant, il va bien falloir s’y faire. À l’instar de Russell Westbrook, avec les Nuggets vendredi, le premier tir primé de KAT s’est avéré être une belle bombinette depuis le parking. Histoire de montrer qu’il n’est pas là pour rigoler. À côté de lui ? Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart et OG Anunoby. Un cinq majeur que l’on attend énormément cette saison, puisqu’il est taillé pour les grands rendez-vous basket du début du mois de juin.

C’est réel, les Knicks envoient leur 5 majeur avec Jalen Brunson, OG Anunoby, Karl Anthony Towns, Josh Hart et Mikal Bridges.

Voyons ça 🍿

Face à cette escouade terrifiante, LaMelo Ball guide les Hornets. Lui aussi, ça fait bien plaisir de le voir jouer à nouveau. Le match ? C’est de la présaison, l’intensité est très légère et Tom Thibodeau fait assez vite tourner ses troupes pour éviter tout risque de pépin.

Il est de retour ❤️ pic.twitter.com/kSV8GTedMg

Côté Hornets, hormis quelques banderilles signées notamment Miles Bridges et Taj Gibson, on retient surtout ce changement demandé par Charles Lee à 3:46 restantes dans le premier quart : Tidjane Salaün entre en jeu.

Tidjane Salaun va faire son entrée en jeu ❤️

Alors, c’est assez discret, on ne va pas se le cacher. Plusieurs minutes à s’acclimater, avec pour mission Precious Achiuwa en défense. En attaque, il se propose comme relai mais sans vraiment imposer de choix à ses coéquipiers. C’est d’un floater puis sur un gros trois points pris au culot en transition qu’il inscrit ses premiers points sous le maillot des Hornets, version NBA du terme. Cholet, Charlotte : opportunité de tir disponible, choix sans réfléchir, il monte sans peur. Des images qui font kiffer quand on sait toute l’acclimatation requise en l’espace de quelques mois.

🎯🎯🎯pic.twitter.com/WR06WyLcro https://t.co/PjGtV3QyIT

Les joueurs majeurs de part et d’autre font leur retour sur le terrain, pour un match dont le score est très serré. À la mi-temps, on regrette presque, pour notre plaisir, de n’avoir vu Tidjane Salaün que 7 minutes. Du côté de Pacôme Dadiet, rookie français des Knicks choisi en 25e place de la Draft 2024, pas d’apparition à la mi-temps. En espérant que cela change par la suite.

Il faut attendre la moitié du troisième quart-temps pour voir Tidjane revenir sur le parquet, aux côtés de Moussa Diabaté, français drafté par les Clippers en 43e place de la Draft 2022. Un bel accent français côté Charlotte, on risque de (très) souvent cliquer cette saison lors des matchs des Frelons. Moussa Diabaté s’offre un petit tir sous le cercle après un bel écran pour Vasilije Micic, tout le monde s’amuse et prend ses marques. Bien sûr, Tidjane s’est aussi fait travailler au corps défensivement, notamment par Precious Achiuwa. Cela ne l’a pas empêché de se faire plaisir avec 2 nouvelles banderilles primées depuis le parking, ça fait 3/4 pour sa première en présaison NBA, magnifique !

So it turns out Tidjane Salaun is actually a French Dirk Nowitzki.

He’s 3-4 from deep pic.twitter.com/XVuIsKVoK4

Objectif atteint pour Charles Lee qui a vu ses nouveaux joueurs à l’épreuve du rythme NBA. Tidjane Salaün termine avec 11 points, 1 rebond à 4/7 au tir dont 3/4 à 3-points. Un test réussi avec brio, hâte d’en voir plus !