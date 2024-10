Deux jours après une première manche qui avait vu Boston l’emporter face à Denver, les deux équipes s’offraient un nouveau duel ce dimanche du côté d’Abu Dhabi. Sérieux et appliqués, les Celtics ont encore gagné, grâce notamment à une seconde mi-temps à sens unique.

Encore un match à heure française et c’est pas pour nous déplaire, surtout vu le nom des équipes présentes dans le Golfe Persique ces jours-ci. Pour ce nouveau match de préparation, on opte pour la continuité côté Boston, avec un cinq similaire à vendredi. Al Horford est toujours au repos, Porzingis toujours blessé. Côté Nuggets par contre, Mike Malone a opéré plusieurs modifications par rapport à il y a deux jours. Aaron Gordon, Michael Porter Jr. et Russell Westbrook sont forfaits pour l’occasion.

Sur le terrain, un match plutôt agréable en première mi-temps. Boston récite son basket, avec des cadres bien appliqués et les Jay Brothers agressifs au scoring. Pour autant, Denver reste proche dans le rétro. Il faut dire que Nikola Jokic est dans un grand jour, ou plutôt un jour normal pour l’immense joueur qu’il est. Le Serbe fait la totale aux intérieurs des Celtics. Sans Horford ou Porzingis, les Kornet et Queta n’ont pas les qualités pour calmer le Joker. Il est déjà à 20 points, 7 rebonds et 3 passes à la pause. De quoi garder les Nuggets à -7, même si on sent un cran d’écart entre les deux équipes.

En seconde mi-temps, Mike Malone ouvre son banc. Jokic et Murray ne reviennent pas sur le parquet. Avec Tatum et Brown (38 points à eux deux) pour enfoncer les remplaçants de Denver, l’écart grossit rapidement. Mazzulla sort lui aussi vite ses titulaires pour offrir du temps de jeu à son banc. Les remplaçants verts ne lèvent pas le pied de l’accélérateur. Sam Hauser, déjà létal en première mi-temps, ne semble plus savoir rater à 3-points (15 points, 3/3 de loin). Payton Pritchard, facteur X il y a deux jours, monte en régime après avoir accumulé les fautes avant la pause. Les jeunes Nuggets ont toutes les peines du monde à créer offensivement et la rencontre tourne à la raclée (42-16 dans le 3ème quart !).

Pas grand chose à retenir de la fin de match, avec Boston qui gère tranquillement son avance. Les remplaçants des Celtics auront montré leur sérieux dans cette seconde mi-temps maitrisée de bout en bout. Côté Denver, la sortie des stars a tout changé mais ce crash au retour des vestiaires montre tout le boulot qu’il reste à faire pour les jeunes Nuggets pour impacter durablement en relai des cadres. Le score reste lui assez anecdotique, surtout avec les absences de plusieurs titulaires.

Retour aux US désormais pour les deux équipes. Les Celtics continueront leur présaison samedi prochain face au nouveau Big 3 des Sixers tandis que les Nuggets rentrent au Colorado, où ils affronteront les Suns dimanche prochain.