Ce vendredi soir – à Abu Dhabi – commençait la présaison NBA avec une opposition bien sympatoche entre les Denver Nuggets et les Boston Celtics. Les deux derniers champions ont livré un match plutôt fun pour une reprise, et au final c’est la bande de… Payton Pritchard (21 points en 24 minutes) qui l’a emporté.

Après plusieurs mois sans basket NBA, et plusieurs semaines sans basket tout court, on attendait forcément ce Nuggets – Celtics. On l’attendait tout comme les 12 000 fans présents à l’Etihad Arena d’Abu Dhabi. Mais avant l’entre-deux, minute de silence oblige pour rendre hommage au très regretté Dikembe Mutombo, décédé en début de semaine.

Before today's NBA Preseason Game in Abu Dhabi, the NBA held a moment of silence for NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo.

Le match démarre à 18h12 au lieu de 18h, la NBA garde ses bonnes habitudes. Les premières minutes du match sont marquées par de nombreux coups de sifflets, un peu de maladresse, un ballon qui reste bloqué entre l’arceau et la planche, et un décalage son/image sur le NBA League Pass.

Pas de doute, on est bien au premier match de présaison.

Less than two minutes into the start of NBA preseason and we already have a wedgie.

Néanmoins, la rencontre gagne rapidement en sérieux. On parle quand même de deux des collectifs les plus aboutis de la NBA alors ça joue !

Michael Porter Jr. est en forme, tandis que Russell Westbrook – adroit de loin (!) – fait une entrée convaincante à la place de Christian Braun, initialement titulaire à la place de Kentavious Caldwell-Pope. Coté Celtics, la maladresse et les pertes de balle du début de match laissent la place à un 8-0 sous l’impulsion du trio Jayson Tatum – Jrue Holiday – Derrick White. Jaylen Brown, lui, enchaîne gros block et sacré tomar !

Jaylen Brown with a block on one end, immediately followed by a monster dunk on the other

Paradoxalement, alors que le cinq des Celtics est considéré comme le meilleur de la NBA (même s’il est composé de Luke Kornet sans Kristaps Porzingis et Al Horford) et que la profondeur des Nuggets pose question, c’est bien la bench unit des Nuggets qui fait la différence. Russ West au playmaking, Dario Saric et Vlatko Cancar à la finition, Julian Strawther en défense, et ça fait +7 pour Denver après un quart-temps.

Dans le deuxième quart, c’est au tour des Celtics de lâcher leur bench lineup. Cela nous donne un joli affrontement entre second units, durant lequel Payton Pritchard – qui d’autre ? – prend feu. “Preseason P” score 14 pions rien que dans cette période avec quatre tirs primés dans le lot. Cependant, malgré son coup de chaud et une domination des Celtics au rebond, les Nuggets restent en tête. Comment ? Grâce notamment à Nikola Jokic. Pendant que Jayson Tatum montre l’efficacité de sa nouvelle mécanique de shoot, le Joker s’amuse avec Luke Kornet pour garder Denver devant. Aaron Gordon y va aussi de sa petite contribution. 63-56 à la pause.

pic.twitter.com/Ith9DUF6Do

Alors que Marcus Camby, Muggsy Bogues, Kevin Garnett et quelques autres grands noms NBA sont honorés à la mi-temps, on se demande ce que va nous réserver la seconde période. On a vite la réponse. Allez hop, tous les titulaires sur le banc, place à un full duel entre remplaçants. Vive la présaison !

C’est l’occasion de voir un duel légendaire (non) entre DeAndre Jordan et Neemias Queta, ce dernier prenant un coup de coude en pleine face à peine quelques minutes après son entrée. Le pauvre. C’est l’occasion aussi de voir Russell Westbrook envoyer Jordan au dunk, so 2017. Mais surtout, surtout, cela donne le feu vert à Payton Pritchard pour continuer son petit festival. Alors que les Celtics ont longtemps été plombés par leur manque d’adresse de loin dans ce match (20 sur… 61 tentatives du parking), PP envoie deux grosses banderilles qui enflamment la salle. Il est bien accompagné par Sam Hauser et Jordan Walsh. Plus que 80-79 pour Denver.

Par contre y’en a bien un qui se fait plaisir ce soir, c’est Payton Pritchard.

6/12 à 3-points.

Typiquement le genre de moment pour un gars comme lui, histoire de montrer qu’il est affûté à 3 semaines de la reprise.

pic.twitter.com/tyuTGcM50J

Duel de remplaçants ou pas, peu importe, au moins on a un match serré dans le quatrième quart-temps. Et ça on prend tous les jours en présaison !

Alors que les deux équipes sont à égalité au milieu du dernier quart-temps, c’est Boston qui crée l’écart. Dans le rôle des “difference-makers” ? Jordan Walsh et Drew Peterson, qui plantent de loin au meilleur moment. JD Davison lâche lui un énorme chasedown sur Strawther avant d’envoyer Dmytro Skapintsev au alley-oop. +4 Boston avec une minute à jouer.

Denver s’accroche sous l’impulsion de Zeke Nnaji, et on croit même que les Nuggets prennent le lead… avant qu’on nous signale dans l’oreillette que la table de marque a réalisé une boulette. Boston reste finalement devant au score, et finit par s’imposer 107-103 au terme d’une fin de match interminable.

Awesome stretch of end-to-end basketball from JD Davison. Swat + oop!

