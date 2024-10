Parmi les intrigues entourant le premier match de présaison entre Boston et Denver, il y avait évidemment les débuts de Russell Westbrook sous les couleurs de sa nouvelle équipe des Nuggets. Des débuts qu’on peut ranger dans la catégorie des réussites.

En recrutant Russell Westbrook durant l’intersaison, les Nuggets avaient comme objectif de booster leur second unit en y ajoutant rythme, intensité, playmaking et défense. Brodie a apporté tout ça face aux Celtics ce vendredi soir, et même un peu plus.

Premier membre du banc à entrer sur le parquet (à la place de Christian Braun) lors du premier quart-temps, Brodie a d’abord évolué avec le reste des titulaires habituels de Denver, avant de se transformer en leader de la bench unit où il était associé à plusieurs shooteurs. Dans chaque rôle, Russ a plutôt brillé.

Tiens, les stats de Russell Westbrook face aux Celtics :

12 points

8 passes

4 rebonds

17 minutes

Sérieux, collectif. Les premiers pas de Russ’ chez les Nuggets sont réussis, même si l’enjeu est dérisoire.

Hâte d’en voir plus !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 4, 2024

L’histoire retiendra (ou pas) que son tout premier panier avec les Nuggets était un 3-points sur un service de Nikola Jokic. Il en plantera deux autres sur six tentatives au total, tout en y ajoutant trois lancers-francs pour 12 points sur la feuille de match.

Agressif, Russell Westbrook s’est également mis en mode playmaker, créant de multiples opportunités pour ses coéquipiers. Huit passes décisives en 19 minutes, c’est plutôt pas mal comme ratio, surtout qu’il a réussi à limiter les pertes de balle (deux en tout).

L’intensité de Brodie s’est rapidement fait ressentir, lui qui a souvent mis la pression sur la défense de Boston (et pris quelques coups…) en attaquant la peinture. Clairement, Westbrook était l’une des raisons derrière la bonne première mi-temps de Denver (+7 à la pause).

Russell Westbrook brought the energy in his first preseason game with the @nuggets 🙌 #NBAinAbuDhabi

19 MIN pic.twitter.com/yiJewYPQ5n

— NBA (@NBA) October 4, 2024

Tout cela demandera évidemment confirmation, mais Russ a donné un joli aperçu de ce qu’il pouvait apporter aux Nuggets cette saison. Cette version-là de Westbrook peut vraiment aider Denver à masquer les limites de sa second unit. Pourvu que ça dure !