La nuit a été longue et … c’est le seul adjectif que nous trouvons pour la décrire. Les Minnesota Timberwolves se sont imposés 124 à 107 pour leur premier match de présaison face aux Los Angeles Lakers lors d’une bataille de bouts de bancs assez peu emballante.

Nous étions excités de revoir du basket-ball sur les parquets NBA, mais l’énumération des 10 joueurs présents lors du coup d’envoi de la seconde mi-temps du match entre les Timberwolves et les Lakers suffirait à calmer le plus grand des passionnés : D’Angelo Russell, Austin Reaves, Max Christie, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Rob Dillingham, Josh Minott, Terrence Shannon Jr, PJ Dozier et Luka Garza.

Minnesota n’a fait jouer ses titulaires qu’un quart-temps, le premier, et ça a suffit pour remporter le match. Un 36-23 autoritaire mené par le nouveau venu Donte DiVincenzo auteur de 11 points à 100% au tir sur la période. La défense des Los Angeles Lakers a proposé une opération porte ouverte et ça n’a pas été en s’arrangeant.

Plusieurs joueurs des Timberwolves ont pu profiter des largesses défensives des hommes de JJ Redick pour s’illustrer à commencer par Josh Minott. L’ailier a envoyé 22 points et 8 rebonds à 9/11 au tir et a coupé court à chaque tentative de retour des pourpres et or notamment grâce à des fléchettes longue distance en début de dernier quart-temps.

Rob Dillingham a aussi montré pourquoi la franchise de Glen Taylor a monté un trade pour l’obtenir à la Draft. Agressif, bien que parfois maladroit, le jeune meneur a fait parler sa vitesse et ses floaters pour, lui aussi, dépasser la barre des 20 unités.

Mais il n’a pas été le seul rookie à se mettre en valeur, Dalton Knecht étant peut-être le meilleur Laker de la rencontre (16 points). L’ailier est connu pour son bras et son adresse du parking, mais c’est plutôt près du panier qu’il a été en réussite cette nuit avec plusieurs finitions bien senties. Bronny James a lui été plus discret malgré trois très jolis contres.

Nous vous comptons l’ennui, mais, bien sûr, il y a eu des actions qui nous ont aidé dans cette lutte contre le sommeil. Terrence Shannon Jr a explosé le cercle à deux reprises faisant presque trembler la télévision toulousaine sur laquelle l’auteur de cet article maintenait du mieux possible son attention. Max Christie lui a bien rendu en lui dunkant sur la face après une très belle passe de D’Angelo Russell et Donte DiVincenzo a envoyé une brindille en pull-up à dix mètres excitant tous les fans des Timberwolves.

Anthony Davis, LeBron James et Julius Randle sont restés en civil, le basket-ball aussi une bonne partie du temps. Next !