Oh qu’elle aurait pu être belle, cette l’histoire. L’histoire de quatre copains, champions de NCAA avec Villanova, mais que la vie a fini par séparer. L’histoire de quatre joueurs, à la trajectoire différente, finalement de nouveau réunis sous le même maillot quelques années plus tard. Un maillot mythique, dont l’éclat a été terni par 50 ans de disette, et que nos quatre amis auraient eu pour mission de redorer.

Finalement, cette histoire n’existera peut-être jamais. Avec le transfert de Karl Anthony-Towns chez les Knicks, Big Apple n’aura donc pas l’occasion d’aligner sa Villanova Connection au complet sur le parquet, Donte DiVincenzo ayant fait ses valises direction le Minnesota. Un scénario cruel, tant la perspective de voir évoluer les 4 ex-Wildcats sur le terrain était kiffante. Désormais et à l’image de la saison dernière, le quatuor redevient trio. Toujours composé de Josh Hart et de Jalen Brunon donc, mais avec cette fois Mikal Bridges en lieu et place de Donte DiVincenzo. Pour ceux qui auraient manqué un épisode, la Villanova Connection, c’est donc le lien qui unit les quatre loustics précédemment cités. Eh oui, ces quatre-là ont passé quelques années ensemble sous le maillot de la même université, Villanova en l’occurrence. Une période dorée pour les Wildcats, devenus champions NCAA en 2016 avec Brunson, Bridges, Hart et DDV dans leur roster.

Si la NBA peut se montrer parfois aussi cruelle, c’est qu’elle brise les rêves bien plus facilement qu’elle ne les accomplis. Lors de l’annonce du transfert de Mikal Bridges vers les Knicks cet été, ses trois anciens copains n’avaient pas pu contenir leur joie, donnant alors lieu à des scènes franchement marrantes. On le sait, la perspective d’évoluer tous les 4 dans la Grosse Pomme avait hypé à mort les ex-Wildcats, désireux de reformer leur quatuor de jeunesse. Nul doute donc, que l’annonce du départ de Donte DiVincenzo a dû les secouer un peu. Malheureusement pour ces garçons, en NBA, business is business, et pas question de rater une opportunité de devenir encore plus compétitif. Avec ce transfert, les Knicks récupèrent quand même un pivot All-Star, et se donnent encore plus les moyens de leurs ambitions. Reste maintenant à voir si la mayonnaise prend sur le terrain.