Salaires des Toronto Raptors – saison NBA 2024-25

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Toronto Raptors !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Toronto Raptors

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Petite marge pour les Toronto Raptors, sept millions de dollars en dessous du seuil de la Luxury Tax. Une banque plutôt bien gérée donc, pour un effectif qui se reconstruit après la perte de sa star, Pascal Siakam la saison dernière.

Immanuel Quickley et Scottie Barnes ont reçu une belle prolongation cet été, signe que Masai Ujiri compte vraiment sur ses jeunes talents pour le futur de sa franchise. Les deux hommes peuvent défaire les valises sans trop de craintes.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Immanuel Quickley

RJ Barrett

Jakob Poeltl

Kelly Olynyk

Scottie Barnes

Ja’Kobe Walter

Jamal Shead

Jonathan Mogbo

Les jeunes Gradey Dick et Ochai Agbaji sont eux aussi liés aux Raptors par une Team Option. Si le General Manager le souhaite, on pourrait voir une belle continuité du côté du Canada.

Trois joueurs à surveiller cette saison :