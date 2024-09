La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison dit également preview qui va avec, alors quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction le Canada aujourd’hui pour parler des Toronto Raptors !

#Les bons plans annoncés : Scottie Barnes et… c’est à-peu-près tout ?

Il y a combien de All-Stars chez les Raptors ? Un seul mon bon monsieur, et c’est aussi le seul qui nous parait intéressant à prendre en TTFL. Toujours plus complet et au centre du jeu de Toronto, Scottie Barnes a de quoi noircir la feuille de stats tous les soirs et c’est exactement ce qu’on aime dans ce jeu. Il faudra sans doute s’améliorer un peu au scoring mais ce bon Scottie peut faire le boulot. Autour de lui, c’est beaucoup plus incertain avec R.J. Barrett qui peut scorer à un bon niveau de temps en temps comme Immanuel Quickley, mais si les pourcentages ne sont pas au rendez-vous, cela peut vite faire mal.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée