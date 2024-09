Aujourd’hui, c’est au tour des Raptors de passer au crible, et s’il y a peu de chances de les voir au top en fin de saison, nul doute que Scottie Barnes devrait quand même y multiplier les actions d’éclat.

Scottie Barnes va débarquer cette saison, dès le départ, avec le statut de franchise player des Dinos. Officieusemement, c’est déjà le cas depuis le départ de Pascal Siakam, qui a fait du rookie de l’année 2022 le patron à Toronto. Mais cette prolongation pour 5 ans et 270 millions de dollars a rendu ce nouveau statut très officiel.

Le numéro 4 incarne donc le futur de la franchise canadienne, mais aussi son présent. Il sort d’une saison à 19,9 points à 48% au tir dont 34% depuis la CN Tower, 8,2 rebonds, 6,1 passes, 1,3 interception et 1,5 contre de moyenne par match, ce qui lui a permis de décrocher sa première sélection au All-Star Game. Difficile de faire plus complet comme joueur, non ?

Et pourtant, malgré sa polyvalence, sa marge de progression reste énorme et il pourrait bien casser pas mal de bouches cette saison, à défaut de casser la colonne des victoires avec ses Raptors. Vous l’aurez compris, il n’y a pas une chose que Scottie Barnes ne sait pas faire comme l’atteste cette vidéo pour fêter sa première étoile en NBA.

Il n’y a aucun autre joueur qui nous fera plus cliquer sur les Raptors que Scottie Barnes cette saison, pas besoin de tergiverser pour dire ça !