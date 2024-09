Les highlights de RJ Barrett en 2023-24

Même si tout n’est pas parfait à Toronto, RJ Barrett commence à sérieusement se montrer sous le maillot des Raptors, qu’il a rejoint en cours de saison dernière. La cerise sur le gâteau ? Il fait tout ça dans sa ville natale !

Oui, RJ Barrett est né à Toronto le 14 juin 2000, et aujourd’hui, il joue dans la franchise qu’il allait voir jouer avec son père Rowan quand il était petit. Alors forcément, en étant transféré chez les Dinos, l’ancien des Knicks s’est immédiatement senti investi d’une mission, celle de faire kiffer SA ville tout en lançant enfin sa carrière. Et pour l’instant, ce n’est pas trop mal parti. De 18,2 points à 42,3% dont 33,1% depuis Central Park, 4,3 rebonds et 2,4 passes à New York en 2023-24, il est passé à 21,8 points à 55,3% (!) au tir dont 39,2% depuis la CN Tower, 6,4 rebonds et 4,1 passes de moyenne avec la franchise canadienne. Une progression non négligeable qui doit désormais se poursuivre sur le long terme.

Depuis son transfert dans son Canada natal, RJ Barrett a gagné en efficacité et sélectionne de mieux en mieux ses shoots. Il semble bien plus en confiance comme l’indique la vidéo ci-dessous qui recense tous ses highlights sous le maillot de Toronto. Des dunks envoyés dans le trafic, des alley-oops puissants et des finitions autoritaires dans la raquette, et même quelques shoots de loin. Le gaucher est un sacré bestiau et n’hésite pas à jouer des coudes sous les panneaux pour se faire respecter, le tout dans sa ville. Il est encore trop tôt pour savoir s’il va craquer sa première étoile au All-Star Game, mais son association avec Scottie Barnes est pleine de promesses pour l’avenir et pourrait bien s’avérer dangereuse pour la concu !