Transfert NBA : Karl-Anthony Towns débarque chez les Knicks !

Énorme bombe sur la planète NBA ! Alors que les équipes se pointaient au camp d’entraînement, les Knicks et les Wolves ont mis en place un transfert XXL pour faire venir Karl-Anthony Towns à New York !

On peut officiellement le dire, la NBA est de retour.

À quelques jours du début des camps d’entraînements pour les 30 franchises de la Ligue, c’est un immense trade qui a été acté entre New York et Minnesota.

Shams Charania de The Athletic a été le premier sur le dossier, en nous indiquant la base du package acté entre les deux équipes NBA.

Les Knicks reçoivent : Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns Les Wolves reçoivent : Julius Randle, Donte DiVincenzo + 1 futur premier tour de Draft (des Pistons)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Beaucoup de choses à devoir débriefer à chaud, et évidemment il faudra les jours à venir pour en savoir plus sur les intentions des deux franchises.

Côté Knicks: après le départ d’Isaiah Hartenstein cet été (OKC) et la blessure de Mitchell Robinson (cheville), l’équipe de New York était vraiment trop courte au poste de pivot. Un manque criant qui poussait le management à chercher du talent sur le poste 5, sachant que Jericho Sims n’allait pas faire l’affaire longtemps en tant que titulaire. En sachant également que Julius Randle, bientôt de retour, allait devoir négocier un nouveau contrat avec le front office des Knicks, c’est une grosse décision qui a été prise en interne. Ainsi, Leon Rose et les managers se séparent de Randle et Donte DiVincenzo (au revoir les Villanova Boys au complet), et ils intègrent un joueur offensif énorme en KAT. De plus, les salaires long-terme matchent à New York puis Towns, Jalen Brunson, Josh Hart et OG Anunoby sont engagés jusqu’en 2028.

Côté Wolves : stupeur et méfiance, au moment où ces lignes sont écrites. Alors que Minnesota venait de participer à ses premières finales de conférence depuis 20 ans, le management a décidé de se séparer de Karl-Anthony Towns qui avait joué toute sa carrière dans la franchise. La raison principale ? Elle semble financière. Chez des Wolves qui dégueulent de sur-dépenses, la compta a dû tirer une drôle de tronche en voyant les perspectives financières à venir. Un transfert de KAT était toujours dans un coin de la tête, mais le timing reste douteux vu le succès de la saison passée. Minnesota récupère DiVincenzo sur ses ailes, mais que faire de Julius Randle ? Éligible à une extension, l’ailier-fort pourrait aller voir ailleurs. Ce qui donnerait aussi les pleins pouvoirs à Naz Reid titulaire, qui a montré une progression fulgurante en sortie de banc.

En attendant d’en savoir plus dans les prochains jours, c’est un immense transfert qui annonce la reprise de la NBA. Alors, on en pense quoi de Karl-Anthony Towns chez les Knicks ?

Sources : The Athletic