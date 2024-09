La rentrée NBA approche et cela signifie… passage en revue de toutes les franchises, une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction le Canada pour parler des Toronto Raptors !

L’an passé, les Raptors ont décidé d’appuyer sur le gros bouton rouge en coupant les ponts avec Pascal Siakam mais aussi OG Anunoby, actant pour de bon le passage à un nouveau cycle au Canada. Un nouveau cycle ou l’ère Scottie Barnes plutôt. L’ailier est devenu All-Star en 2024 et il est au centre du nouveau projet mis en place, avec R.J. Barrett et Immanuel Quickley pour venir lui filer un coup de main, sans oublier quelques jeunes qui vont se rajouter à ce mix (Gradey Dick notamment). Il y a trop de talent pour jouer le fond de la Conférence Est, mais y en aura-t-il assez pour se mêler à la lutte pour le play-in ? C’est pas dit. Des progrès et un Scottie Barnes toujours plus responsabilisé, ça sera déjà pas mal… dans un premier temps.