Transféré de Minnesota à New York cette nuit, Karl-Anthony Towns va retrouver une vieille connaissance chez les Knicks : Tom Thibodeau. Le coach de NY était en effet l’entraîneur de KAT aux Wolves il y a quelques années, et ça ne s’était pas forcément bien passé.

D’avril 2016 à janvier 2019, Tom Thibodeau était effectivement sur le banc de Minnesota. Un passage marqué par un retour en Playoffs pour les Wolves en 2018, une première depuis 2004 et une première dans la carrière NBA de Karl-Anthony Towns. Mais ce passage a aussi été marqué par certaines turbulences.

Tom Thibodeau et Karl Anthony Towns, va falloir vite organiser un dîner et mettre à plat deux trois choses parce que la dernière fois que l’un a coaché l’autre à Minnesota…

… ça s’est pas génialement passé pour les deux hommes.

On va voir comment il est utilisé.

On se souvient tous de l’épisode Jimmy Butler, qui n’avait pas hésité à victimiser Karl-Anthony Towns lors d’un entraînement tout en balançant des mots doux à Tom Thibodeau. Clairement, l’ambiance était explosive dans le Minnesota fin 2018. Tellement explosive que Butler a fini par se faire transférer à son plus grand bonheur, tandis que Thibs a fini par prendre la porte.

Au milieu de tout ça, Karl-Anthony Towns n’était pas très copain avec Jimmy, et pas vraiment sur la même longueur d’onde que Thibodeau. KAT n’était pas fan des méthodes de coaching de son entraîneur, pointant notamment du doigt son manque de tact avec les joueurs. Thibs, lui, était sans doute frustré par les limitations défensives de Towns et le manque de dureté qu’il pouvait parfois montrer sur le terrain.

Bref, c’était compliqué, très compliqué.

Depuis, de l’eau semble avoir coulé sous les ponts. Et si l’on en croit des propos de Karl-Anthony Towns datant d’octobre 2023, le joueur comme le coach ont laissé leur beef derrière eux.

“Deux adultes se sont réunis et ont eu une discussion. C’est du passé. C’était il y a des années. Je n’ai aucun problème avec Thibs. On est passés à autre chose. Je considère toujours Thibs comme l’un des meilleurs tacticiens pour lesquels j’ai pu jouer. C’est un gagnant et je n’ai que du respect pour lui.”

Voilà qui a de quoi rassurer les fans des Knicks.

Maintenant, reste à voir si cela se matérialise à New York ainsi que la manière avec laquelle Tom Thibodeau utilisera Karl-Anthony Towns dans son système. On sait que Thibs aime les pivots défensifs capables de protéger l’arceau. On sait aussi que ce n’est pas dans ce domaine que KAT brille. Est-ce que cela peut créer de la frustration chez le coach new-yorkais, et ainsi agacer Towns ? L’avenir nous le dira. L’avantage, c’est que l’ancien joueur des Wolves sera entouré de grands défenseurs extérieurs (Mikal Bridges et OG Anunoby notamment), ce qui pourrait compenser les limites défensives de Towns.

Ce que KAT n’apporte pas en défense, il l’apporte en attaque. Là pour le coup, Towns va offrir beaucoup de solutions offensives à Thibodeau.

“Il a fait beaucoup de progrès tout au long de sa carrière, il est aussi talentueux que n’importe qui. Pour un joueur offensif, en particulier un grand, l’ensemble des qualités qu’il a, je pense que nous l’avons tous vu, en gagnant le concours de 3-points et des choses comme ça, il peut tout faire offensivement.” – Thibs

Grâce à son adresse extérieure mais aussi ses qualités de passeur, Karl-Anthony Towns possède un talent offensif que chaque équipe aimerait avoir. Un talent et une polyvalence qui donnent à son coach la possibilité de le faire jouer poste 5 comme poste 4 (aux côtés d’un pivot défensif par exemple), sans affaiblir le spacing. Même si les intérieurs shootent de plus en plus de loin dans la NBA actuelle, c’est presque un luxe d’avoir une telle arme offensive. On a vu l’impact que pouvait avoir Kristaps Porzingis à Boston, Tom Thibodeau espère que KAT pourra avoir le même en attaque. Son association avec le meneur All-NBA Jalen Brunson pourrait notamment faire des dégâts.

Scoring, spacing, rebond, du playmaking et si possible un peu de défense, voilà ce que Karl-Anthony Towns tentera d’apporter à Tom Thibodeau chez les Knicks. Le duo réconcilié peut-il aider New York à franchir un cap supplémentaire à l’Est ?

Source déclarations : New York Post

