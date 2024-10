Donte DiVincenzo a conquis le Minnesota en un quart-temps

Donte DiVincenzo a réalisé ses débuts sous le maillot des Minnesota Timberwolves cette nuit et même si l’échantillon n’est pas bien grand, l’arrière a convaincu ses nouveaux fans. 11 points à 100% au tir en neuf minutes sur le parquet.

Alors que Julius Randle est resté sur le banc de touche, Donte DiVincenzo a fait sa première sous la tunique des Minnesota Timberwolves lors de la victoire contre les Los Angeles Lakers cette nuit. L’arrière n’a été utilisé qu’un quart-temps par Chris Finch … il ne lui en fallait pas plus pour montrer ses qualités.

Son premier panier pour Minny ? Une de ses spécialités. L’ancien des New York Knicks a utilisé un écran pour se démarquer en remontant côté gauche et a envoyé une bombinette derrière la ligne à 3-points. Rapidement deux autres ont suivies dont une à 10 mètres en pull-up après une remontée de balle !

Donte DiVincenzo off-screen 3 pic.twitter.com/UTxGd77SKR

— Timberwolves Clips (@WolvesClips) October 5, 2024

Donte DiVincenzo just had a perfect first quarter 😳

11 PTS

4/4 FG

3/3 3PT

(via @NBA)pic.twitter.com/wJen639RKS

— Overtime (@overtime) October 5, 2024

Donte DiVincenzo a même élargi son registre en réussissant un superbe drive avec une finition en passant sous le cercle.

Donte DiVincenzo in his first 10 minutes as a Wolf:

• 11 PTS

• 3/3 3PT

• 1/1 2PT

• 2 REB

• 1 ASTpic.twitter.com/q3uzLyGCYm

— Jack Borman (@jrborman13) October 5, 2024

11 points à 4/4 au tir, 3/3 de loin, 2 rebonds, 1 passe décisive et un +10 de +/- en neuf minutes sur le terrain. C’est une première plus que réussie pour l’ancien de Villanova.

Bien sûr, c’est un match de présaison, avec une intensité relativement faible, des défenses assez ouvertes et Donte n’a gambadé qu’un quart-temps, mais cette performance peut mettre l’eau à la bouche des fans des Timberwolves.