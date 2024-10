Nouvelle nuit de demi-finales de WNBA Playoffs avec la victoire de Minnesota sur Connecticut et les Aces qui restent en vie face au Liberty grâce à leur MVP, A’ja Wilson.

Le Lynx prend le Sun à la gorge

Troisième match entre Minnesota et Connecticut et troisième match à la dynamique bien différente. Après une asphyxie totale du Sun sur le Lynx au match 1, une guerre des tranchées au match 2 pour cet acte III, ce sont les femmes de la coach de l’année, Cheryl Reeve, qui ont frappé fort d’entrée. Une première mi-temps maîtrisée de bout en bout avec une avance de 12 points au moment de rejoindre les vestiaires. Un retard que le Sun ne parvient jamais à refaire pour finir par s’incliner 81 à 90.

Pour faire encore plus simple, ce match est l’exact opposé du game 1.

Souvenez-vous, la défense asphyxiante de Connecticut avait totalement pris de court Minnesota et Napheesa Collier – qui tournait à 40 points de moyenne pendant le premier tour – Naphynissant seulement (dans ce contexte, le mot est important) à 19 points pendant que Marina Marbrey mettait le feu à la tanière du Lynx avec 20 points à 6/11 à 3-points.

Pour ce match 3, scénario inverse. On a retrouvé la Napheesa Collier inarrêtable aperçue au premier tour. La défenseure de l’année finit à 26 points (11/19 au tir), 11 rebonds et 3 passes. De son côté, la torche humaine, Marina Marbrey, a plutôt ressemblé à un pétard mouillé hier soir avec 14 points à 6/20 au tir et 1/11 derrière l’arc.

Napheesa Collier tonight:

🟦26 PTS

🟦11 REB

🟦3 AST

🟦2 STL

🟦1 BLK

🟦4-5 FT

🟦11/19 FG

Lynx win, one game away from the WNBA Finals 🔥🔥pic.twitter.com/2vD9dX2aAv

— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) October 5, 2024

Les Lynx s’offrent deux occasions de filer en Finales avec la première ce dimanche à 23h.

La polémique Cheryl Reeve

Si depuis le début de cet article, on fait le parallèle entre le match 3 et le match 1, ce n’est pas pour rien. En amont de la rencontre de la nuit dernière, Shams Charania a révélé qu’après le game one perdu par les Lynx, la coach Cheryl Reeve aurait eu une altercation avec les joueuses du Sun alors qu’elles s’apprêtaient à rejoindre leur vestiaire. Un échange qui a dû être assez musclé puisque la sécurité a été contrainte d’intervenir.

Reeve a réagi à ces événements après le match 3 mettant en avant le fait que comme ses joueuses, elle avait aussi une mentalité de compétitrice.

Cheryl Reeve asked about the Game 1 report:

“It’s like the players always say, there’s really competitive people — really competitive people in the playoffs.” https://t.co/BX2GAqSYH6 pic.twitter.com/0LhNniVZld

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) October 5, 2024

A’ja Wilson sauve les Aces

Las Vegas était dos au mur après son escapade ratée à New York. Un retard de 2-0 à refaire pendant que le Liberty s’offrait trois balles de matchs pour filer en Finales. La première est perdue. Les Aces s’imposent 95-81, sans trembler à l’image de ce troisième quart-temps. Un retour des vestiaires magnifique avec 10 minutes de folie où le collectif des femmes de Becky Hammon a déroulé des deux côtés du terrain avec un run de 21-6 avant le dernier acte. Las Vegas a même pris le large à 5 minutes du terme avec 25 points d’avance.

Si Breanna Stewart a tenté de maintenir le Liberty à flot, Sabrina Ionescu a sombré. Seulement 4 points au compteur à 1/7 au tir.

Bien sûr comment évoquer les Aces sans parler de leur as, A’ja Wilson. Encore une grosse performance pour la MVP en titre à 19 points (8/14 au tir), 14 rebonds et 3 passes décisives bien entourée par Jackie Young (24 points) et Kelsey Plum (20 points). Un match encore synonyme de record pour Las Vegas avec une 12ème victoire consécutive à domicile en Playoffs, du jamais-vu dans toute l’Histoire de la WNBA.

Sin City aura l’occasion d’égaliser ce dimanche à 21 heures. En cas de défaite, fin de saison pour les représentantes des adeptes de casino pour partir en direction de Cancun.

The @LVAces set a WNBA record for consecutive playoff wins at home with 12! This team doesn’t just protect their house, they make history in it 🔥#WelcometotheW | #WNBAPlayoffs presented by @Google pic.twitter.com/x8SffS10Zz

— WNBA (@WNBA) October 5, 2024