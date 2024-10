Jaylin Williams, touché aux ischio-jambiers, manquera la présaison

Mauvaise nouvelle si vous aimez les passages en force provoqués, le champion du monde de l’exercice, Jaylin Williams, fait un détour par l’infirmerie. L’intérieur du Oklahoma City Thunder est blessé aux ischio-jambiers.

En voilà une nouvelle bouleversante, qui pourrait même faire sortir Adrian Wojnarowski de sa retraite du monde des médias. Jaylin Williams, le pivot du Oklahoma City Thunder va connaître un camp d’entraînement délicat. Blessé aux ischio-jambiers, il sera indisponible lors de l’ensemble de la présaison.

C’est Joel Lorenzi, journaliste pour The Oklahoman, qui a communiqué la nouvelle !

Jaylin Williams Out For Preseason With Hamstring Strain https://t.co/tsiOwlisjd

— RealGM (@RealGM) October 4, 2024

L’intérieur de 22 ans est un élément intéressant de la bande de jeunes du Thunder. Très actif défensivement, il est un spécialiste de la prise de passage en force et apporte une énergie positive en sortie de banc.

Cette saison néanmoins, avec l’arrivée d’Isaiah Hartenstein, son rôle devrait être moins important. Il sera, normalement, la troisième rotation à l’intérieur derrière Chet Holmgren et l’ancien pivot des New York Knicks.

Source texte : The Oklahoman