Robert Williams III de nouveau touché par un pépin physique…

Les nouvelles passent et se ressemblent pour Robert Williams III depuis son arrivée en NBA. L’intérieur des Portland Trail Blazers n’est jamais laissé tranquille par son corps. Cette fois, ce sont les ischio-jambiers qui couinent…

32 matchs lors de sa saison rookie, 29 en tant que sophomore, 35 en 2022-23 et 6 l’année dernière, le début de carrière de Robert Williams III en NBA ressemble plus à un combat face à son propre corps qu’à autre chose.

Malheureusement, le pivot des Portland Trail Blazers a encore été touché par la malchance avant même le début de ce nouvel exercice. Le Time Lord souffre des ischio-jambiers et c’est sa franchise qui a communiqué la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

Robert Williams blessé.

L’ancien des Boston Celtics a pourtant montré de nombreuses qualités lors de ses trop rares passages sur le parquet. Ancre défensive et phénomène athlétique, il est un protecteur de cercle plus que correct et un joueur intéressant dans une attaque en mouvement. Souvent très actif dans la cueillette sous les cercles notamment.

Pour l’instant, il n’est censé rater “que” deux semaines mais son statut sera réévalué à la fin de cette quinzaine. Il reste donc une chance de la voir dès le début de la nouvelle saison.

