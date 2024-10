Patrick Ewing de retour aux Knicks… en tant qu’ambassadeur

Figure légendaire des New York Knicks, Patrick Ewing est de retour au sein de sa franchise de cœur. L’ancien pivot hall of famer va prendre le rôle d’ambassadeur à NYC !

Selon ESPN, Ewing participera aux opérations basket et business, et travaillera à la fois avec le coach Tim Thibodeau et le front office de l’équipe. On n’a pas plus de détails sur le véritable rôle qu’aura Patoche mais peu importe au final, car le plus important est de le voir revenir dans la franchise où il a écrit sa légende dans les années 1990.

Welcome back, 3️⃣3️⃣!!

Knicks legend Patrick Ewing will re-join the franchise as basketball ambassador. pic.twitter.com/CwwfEYGUDA

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 4, 2024

“Je serai toujours un Knick, je serai toujours un New-Yorkais, le Garden a toujours été ma maison.”

Dans son communiqué, Pat Ewing a souligné son attachement à la ville qui ne dort jamais. Une ville qu’il a fièrement représentée entre 1985 et 2000. Individuellement, Ewing est devenu le meilleur scoreur de l’histoire des Knicks, a été nommé onze fois All-Star et sept fois dans une All-NBA Team. Collectivement, Patrick a porté les Knicks vers les Finales NBA en 1994 et faisait partie de l’équipe – mais en étant blessé – qui a gagné la Conférence Est en 1999 en tant que tête de série #8.

Désormais, Patoche veut participer au retour au premier plan de la mythique franchise new-yorkaise. Ewing revient aux Knicks à un moment où ces derniers sont peut-être mieux armés que jamais pour retourner en Finales NBA. Avec Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby et la récente recrue Karl-Anthony Towns, les ambitions sont énormes à New York.

Et si Pat Ewing goûtait enfin à la plus belle des victoires, 25 ans après son départ ?

Sources texte : ESPN / Knicks

