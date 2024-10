Nouveau terrain de jeu pour Karl-Anthony Towns qui va évoluer au sein du mythique Madison Square Garden de New York sous les ordres de Tom Thibodeau. Un coach qu’il a déjà connu à Minnesota… et avec lequel il n’a pas eu une relation des plus faciles.

Les relations entre Karl-Anthony Towns et Tom Thibodeau n’ont pas toujours été au beau fixe. Malgré tout, le coach et son joueur vont devoir mettre leurs différends passés de côté et se tourner vers le même objectif : ramener un titre à la Big Apple. Pour ses premiers pas dans la salle d’entraînement des Knicks, KAT s’est exprimé sur les avantages que lui confèrent sa précédente relation avec coach Thib’et sur ce qu’elle lui avait apporté :

“Des habitudes. Il m’a aidé à me discipliner, à bien travailler. Il m’a aidé pour ma carrière” – Karl-Anthony Towns

Le grand Chat ne sera, cette fois, pas surpris des méthodes de travail de Thibodeau. Après un passage plus que houleux entre 2016 et 2019 où Thib’ se plaignait du manque de défense de Karl-Anthony Towns et de son côté soft et où le joueur reprochait à son entraîneur son manque de tact, les deux parties savent désormais comment l’autre fonctionne.

“Ça nous donne de l’avance. Je sais comment il aime jouer en défense et ce qu’il attend de son groupe. Ça nous donne de l’avance à ce niveau-là.” – Karl-Anthony Towns

Si KAT n’est toujours pas devenu un excellent défenseur, l’entraîneur des Knicks a suffisamment de joueurs (Bridges, Anunoby, Hart) pour cacher les faiblesses défensives de son intérieur. De l’autre côté, le désormais ex-joueur de Minnesota va pouvoir apporter son scoring notamment derrière l’arc où il s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs tireurs intérieurs de la Ligue dans cet exercice (39,8% en carrière). En bref, Tom Thibodeau retrouve un profil qu’il avait eu du mal à apprivoiser, mais il espère faire mieux cette fois-ci avec un entourage d’une meilleure qualité.