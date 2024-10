La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, on file dans la Cité des Anges (ou plutôt à Inglewood) pour parler des Los Angeles Clippers.

Les Clippers attaquent un nouveau virage de leur histoire. Le grand événement est bien sûr l’arrivée dans la nouvelle salle d’Inglewood. Enfin, les copains de Kawhi Leonard ont leur salle rien qu’à eux et ils entendent bien faire de grandes choses dedans. Reste que sur le papier, L.A. a perdu gros cet été avec le départ de Paul George mais aussi de Russell Westbrook. Pour les remplacer, rien de très clinquant même si Derrick Jones Jr. sort d’une belle saison à Dallas. Kevin Porter Jr. essaiera lui de faire oublier son passé judiciaire. Kawhi Leonard est toujours là, comme James Harden, mais le premier n’est jamais à l’abri d’une blessure quand le second n’est plus tout jeune. Tyronn Lue va devoir jouer au magicien pour maintenir les siens dans le Top 6 à l’Ouest.