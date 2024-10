Salaires des Los Angeles Clippers – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Los Angeles Clippers !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Los Angeles Clippers

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

C’est très dommage pour les Los Angeles Clippers… juste au-dessus du seuil du Premier Apron. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant de les voir se débarrasser d’un joueur avant la saison pour pouvoir passer en dessous puisque ça se joue à moins d’un million !

Le départ de Paul George permet tout de même à la banque californienne de respirer, reste à voir à quel point cette opération va avoir un impact sur le terrain.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Kawhi Leonard

Norman Powell

Derrick Jones Jr

Kris Dunn

Nicolas Batum

Cam Christie

Le projet du duo d’ailier est terminé et les Clippers ont besoin d’un petit peu de temps pour se retourner et trouver comment entourer au mieux Kawhi Leonard pour ses dernières années compétitives.

Trois joueurs à surveiller cette saison :