La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Focus aujourd’hui sur les Los Angeles Clippers !

#Les bons plans annoncés : Kawhi Leonard et James Harden

Avec le départ de Paul George mais aussi celui de Russell Westbrook, le leadership a pris un coup chez les Clippers. Les deux All-Stars restants, Kawhi Leonard et James Harden, vont donc devoir en faire un peu plus chaque soir. Le Klaw était déjà un choix fiable en TTFL, il pourrait être bien boosté cette saison. Ramesse, quant à lui, n’est plus la machine à perf qu’il était il y a quelques saisons mais il peut encore rendre des services avec ses nombreuses passes décisives et ses quelques coups de chaud. Autour d’eux, c’est plus incertain, avec éventuellement Norman Powell qui peut être une option de repli mais c’est vraiment du dernier recours.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée