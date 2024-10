Focus sur les Los Angeles Clippers aujourd’hui, avec comme toujours un joueur qui va retenir notre attention plus que les autres. En Californie, c’est Kawhi Leonard qui tiendra ce rôle, lui qui est désormais orphelin de son lieutenant, Paul George !

Paul George est parti et pour la première fois depuis son aventure aux Toronto Raptors, Kawhi Leonard se retrouve dans un rôle de franchise player unique, qui doit porter l’équipe sur ses épaules. L’ailier a prouvé être capable de le faire par le passé, décrochant un titre de cette manière au Canada. Mais depuis, il a enchaîné les blessures et n’a jamais pu retrouver ce statut d’un des tous meilleurs joueurs de la Ligue sur la longueur. Afin de ne pas plonger dans les profondeurs d’une Conférence Ouest extrêmement relevée, les Los Angeles Clippers ont besoin de la meilleure version de leur star.

Même s’il n’a pas la compilation de highlights la plus impressionnante de toute la Ligue, Kawhi Leonard peut avoir ce côté robotique et insubmersible lorsqu’il rentre dans la zone. Une machine à mi-distance capable de monter aux dunks sur n’importe quel joueur de la Ligue. Il est un athlète comme il y en a que peu en NBA. Et si vous vous ennuyez en attaque, regardez-le jouer en défense. Voilà des années qu’il est considéré comme un des tous meilleurs dans l’exercice. Ses interceptions avant des dunks en transition sont une de ses marques de fabrique. Certains joueurs marquent plus les esprits quand ils inscrivent 40 points, ça se voit encore davantage, et c’est le cas de Kawhi. Certaines rencontres sont des leçons d’impact et d’efficacité comme on en fait peu et en tant que fans NBA, il faudra être devant, surtout qu’il risque d’y en avoir encore davantage cette saison.