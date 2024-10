Les highlights de James Harden en 2023-24

On file du côté de Los Angeles aujourd’hui, où James Harden va encore nous sortir tous ses moves spéciaux, que tout le monde connaît… mais que personne ne parvient à arrêter. C’est parti pour quelques highlights de la saison dernière du barbu.

James Harden a pris du galon cet été. Paul George a fait ses valises à Philadelphie et le meneur de jeu devient ainsi le lieutenant officiel de Kawhi Leonard dans la Cité des Anges. Plus de ballons pour le barbu = plus de lignes statistiques exceptionnelles et performances difficilement descriptibles par des mots. De toute façon, lui, a toujours préféré les chiffres.

Les highlights de James Harden on les connaît, mais on apprécie toujours autant les regarder. Les dribbles entre les jambes, les step-backs exceptionnels, les drives sur la main gauche et même un petit dunk violent de temps en temps. Le barbu est un des joueurs au style le plus reconnaissable sur un parquet de tous les temps. Il a ses spécialités et il les fait à merveille. Depuis son arrivée aux Clippers, James Harden fait également profiter ses coéquipiers de son jeu de passes délicieux. Un domaine dans lequel il n’a cessé de progresser au cours de sa carrière et ça pourrait encore être le cas la saison prochaine avec plus de ballons à sa disposition !