Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Voici les 10 raisons de regarder des matchs des Los Angeles Clippers en 2024-25.

#1 : les urinoirs flambants neufs de la nouvelle salle

Il y en aura beaucoup, presque 1 200 pour être précis, ce qui devrait forcément éviter les files d’attente interminables, qui sont souvent légion dans les salles américaines quand une envie pressante d’aller vider l’eau des olives fait son apparition en plein match. On sait jamais, on pourrait louper un step-back de James Harden, un dunk de Derrick Jones Jr. ou encore une action défensive de Terance Mann. Et nul doute qu’ils devraient bien briller, tout comme le reste de cette nouvelle salle flambant neuve. Fini la colocation avec les Lakers, les Clippers ont désormais leur propre logis, et il est très clairement ultramoderne, on a hâte de voir ça en live.

#2 : Kawhi Leonard, franchise player unique en mode Raptors

Paul George parti à Philadelphie, Kawhi Leonard se retrouve “seul” aux commandes des Clippers, comme à l’époque des Raptors. Vous vous souvenez ce qu’il s’est passé à Toronto lors de sa seule année passée au Canada ? Oui, nous aussi, alors forcément, chez les Voiliers, on rêve de revoir cette version de Kawhi, qui a ramené le premier titre de l’histoire des Dinos après une saison blanche. Longtemps enquiquiné par les blessures, même chez lui à Los Angeles, une plus grosse responsabilité va peser sur ses épaules cette saison, et la marge d’erreur sera plus faible. Il faudra donc être présent, et les fans angelinos rêvent forcément d’un scénario similaire à celui qui s’est passé en 2019.

#3 : la 17e saison NBA de Nicolas Batum

Après une saison passée à Philadelphie, où il a rendu de bons services, Nico Batum est de retour chez les Clippers, chez qui il avait déjà passé quatre saisons avant de rejoindre Philly. Un retour aux sources pour Batman, qui plus est dans un environnement qu’il connait bien et où il était plus qu’apprécié. De plus, le cadre de vie sera plutôt idyllique et il a l’avantage de déjà connaître la franchise. Cette 17è saison devrait être dans la même veine que les autres, à savoir avec du shoot, de la défense et du travail de l’ombre pour Batum, qui sera forcément galvanisée par cette deuxième médaille d’argent olympique consécutive gagnée avec l’Equipe de France. Il a d’ailleurs pris sa retraite internationale, alors c’est un Batman entièrement concentré sur la NBA que nous verrons cette saison. On a hâte.

#4 : la première visite des Lakers à l’Intuit Dome

Même s’ils ne sont plus leurs colocataires, les Lakers restent leurs voisins et les affrontements entre les franchises de Los Angeles ne se passeront plus toutes à la Crypto.com Arena. Désormais, les Clippers accueilleront dans leur tout nouvel Intuit Dome, une salle tout droit sortie de 2070. Equipée du sol au plafond, ne manquent que les bannières de champion pour les Clippers, qui pourront quand même en mettre plein la vue à leurs rivaux, qui, quant à eux, voudront gâcher la fête et repartir avec la victoire histoire de les embêter jusqu’au bout.

#5 : les gros highlights de Derrick Jones Jr.

Fraîchement débarqué de Dallas, DJJ va, comme à son habitude, poser du gros tomar, que ce soit en contre ou sur attaque placée, il a les moyens d’être en lévitation dans les airs et de nous offrir toutes sortes d’arabesques. Bien évidemment, résumer Derrick Jones Jr. à un simple dunkeur est insultant pour le finaliste NBA sortant, capable de marquer de loin lorsqu’il est dans un bon soir, et de défendre. Ses qualités athlétiques seront un atout indéniable pour les Clippers, et le joueur a une vraie carte à jouer dans cet effectif bien fourni.

#6 : James Harden, à nouveau le numéro 2

James Harden ne veut plus à tout prix être le patron, mais ce rôle de numéro 2 lui sied toujours aussi bien. Reconverti en tant que meneur depuis plusieurs années déjà, ses responsabilités offensives vont à nouveau augmenter avec le départ de PG13 à Philly. Toujours capable d’enflammer les foules, l’Intuit Dome pourrait connaître ses premiers coups de chaud par l’intermédiaire des step-backs, crossovers ou encore passes décisives du Barbu, qui sera le parfait lieutenant de Kawhi Leonard lors de cette campagne, en tout cas pendant la saison régulière. Prochaine étape : réaliser la même chose en Playoffs…

#7 : Norman Powell, objectif 6MOY

Norman Powell est l’un des remplaçants les plus aguerris de la ligue, et nul doute que le style de jeu offensif de Los Angeles et ses responsabilités offensives vont lui permettre de le rester cette saison. Capable de marquer d’à peu près toutes les zones du terrain, le champion NBA 2019 devrait continuer, lui qui est passé tout près de la récompense deux années consécutives, aux portes de la “finale” à 3. Cette saison, il entend bien repartir avec cette distinction individuelle, qu’il pourra ranger aux côtés du trophée Larry O’Brien en fin de saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’on lui souhaite.

#8 : le retour de PG13 à LA

Le retour de Paul George à Los Angeles ne se fera probablement pas sans émotions. Même s’il a quitté les Clippers sans contrepartie, après que sa désormais ex franchise se soit déplumée pour le faire venir en 2019, PG13 est né dans la cité des anges, et certains souvenirs laissés ici restent malgré tout impérissables. Il a notamment participé au plus long run de l’histoire des Voiliers en Playoffs avec cette finale de conférence perdue contre les Suns en 2021, mettant fin à toutes les sempiternelles vannes par la même occasion. Quand il reviendra, il sera dans le camp adverse, et voudra jouer un tour à son ancienne équipe, mais le temps viendra aussi de se remémorer des belles périodes passées conjointement.

#9 : la lineup Kevin Porter Jr – Kai Jones – Michael Scofield et Gilbert Arenas

C’est parfois à se demander si les Clippers sont une franchise NBA ou un centre de réinsertion. Entre Joshua Primo qui a été viré des Spurs pour exhibitionnisme (depuis coupé par les Clippers), Kevin Porter Jr. qui a été dégagé par les Rockets après avoir été accusé de violences conjugales par son ex compagne Kysre Gondrezick, qui a joué en WNBA, mais aussi Kai Jones, coupé par les Hornets alors qu’il semblait en train de vriller dans sa tête et apparaissait parfois dans un état second dans des lives Instagram. On en oublierait presque que les Clippers ont tenté de recruter Miles Bridges, avec l’histoire que tout le monde connait. Et s’il suffisait juste d’avoir un casier judiciaire pour pouvoir faire partie de l’effectif des Voiliers ?

#10 : Steve Ballmer en folie dans son nouvel écrin

L’écran qui fait tout le tour du parquet, la modernité de cette salle, les technologies qui vont l’entourer, il y a de quoi être comme un fou autour de l’inauguration de l’Intuit Dome, situé à Inglewood, non loin du SoFi Stadium, notamment utilisé par les deux franchises NFL de Los Angeles, les Rams et les Chargers. Mais revenons-en à notre balle orange. L’Intuit Dome a coûté la modique somme de 1,2 milliard de dollars et nul doute que Steve Ballmer, qui est déjà très expressif en temps normal, devrait l’être encore plus lors de l’inauguration de son dernier bijou. Les Clippers ont désormais leur propre salle, et ils doivent être impatients de l’inaugurer en match officiel, Steve Ballmer le premier, tandis que nous, on a juste hâte de voir quelle dinguerie le proprio des Voiliers va nous sortir pour l’occasion.