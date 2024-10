La dernière fois que Stephen Silas est apparu en tant que coach principal d’une équipe en NBA, c’était à la tête de Rockets errant dans les bas-fonds de l’Ouest. Depuis, Steph s’est refait une santé, façon de parler, en tant qu’assistant sur le banc des Pistons. Désormais, un nouveau défi l’attend, puisqu’il va prendre les commandes de Team USA pour disputer les phases de qualification pour l’AmeriCup.

Que retenir du dernier, et seul, passage de Stephen Silas en tant qu’entraîneur en NBA ? Difficile à dire, tant ce monsieur a semblé vivre dix ans en seulement trois. Arrivé dans le Texas en 2020, sous l’ère James Harden – Russell Westbrook, le fils de la légende a finalement fini dans un projet de reconstruction totale, à devoir gérer une équipe de Houston version baby Rockets, composée essentiellement de jeunes joueurs ne demandant qu’à être cadrés. Dans ces conditions, difficile de choper ne serait-ce que 25 victoires. D’ailleurs, les Texans boucleront l’exercice 2022-23 avec seulement 22 wins pour 60 défaites. Un bilan bien crade et un joyeux bordel, qui ont finalement poussé le management de la franchise à ne pas renouveler Steph à la fin de son contrat.

Stephen Silas will serve as head coach for the final two windows of FIBA AmeriCup Qualifiers.

Two-time Olympic gold medalist Patrick Ewing & NBA coaching veteran Keith Smart will serve as assistant coaches.

— USA Basketball (@usabasketball) October 3, 2024

Enfin bref, toujours est-il que cet épisode semble désormais loin derrière coach Silas. Après avoir aidé Monty Williams dans sa quête de médiocrité chez les Pistons la saison dernière, Stéphane s’apprête à retrouver un banc. Cette fois, c’est Team USA, toujours sans entraîneur depuis le départ de Kerr, qui lui ouvre ses portes. De manière temporaire, certes, mais quand même. Silas débarque donc sur le banc de l’Oncle Sam pour prendre les rênes de la sélection américaine durant les phases de qualification à l’AmeriCup. Celles-ci se déroulant pendant la saison régulière, il ne faudra probablement pas compter sur la présence de NBAers dans l’équipe. Pas d’Avengers pour Stephen Silas, mais sans doute des joueurs de G League, où le train-train quotidien des compétitions intra-saison.

D’ailleurs, notez que Silas débarque avec une surprise dans ses valises. Enfin dans ses valises, façon de parler évidemment, parce qu’il y a peu de chance que Patrick Ewing rentre un jour dans une valise un jour. Eh oui, la légende des Knicks sera aussi de la partie, et aura pour mission d’épauler Silas à la tête des États-Unis. On sait que vous ne vous voudrez sûrement pas rater ça, alors cochez bien les dates suivantes sur le calendrier. Team USA version Silas jouera le 22 novembre face à Porto Rico, le 25 face aux Bahamas, puis quelques mois plus tard, les 20 et 23 février 2025, contre les mêmes équipes. Oh, mais de rien !