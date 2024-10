Vidéo : le teaser de la NBA pour la saison 2024-25, on a HÂTE !

Comme chaque année, la NBA propose son teaser pour la saison à venir. Point de LeBron James ni de Stephen Curry, ce sont les jeunes qui sont mis à l’honneur. Avec un certain Victor Wembanyama, vous connaissez ?

Luka Doncic, Anthony Edwards, Bam Adebayo, Jayson Tatum, Kawhi Leonard, Victor Wembanyama. Casting sympa, vidéo trop cool. Kiffez !

All in for the season to begin.

#KiaTipOff24 begins Tuesday, October 22. pic.twitter.com/oyEfyMluIr

